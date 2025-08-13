Ολυμπιακός: Ο Βέλντε ανακοινώθηκε από τους Πόρτλαντ Τάιμπερς του MLS

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Κρίστοφερ Βέλντε, με τον Νορβηγό εξτρέμ να συνεχίζει την καριέρα του στο MLS και τους Πόρτλαντ Τάιμπερς. Από την μεταγραφή του Νορβηγού οι «ερυθρόλευκους» θα βάλουν στα ταμεία τους 4,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το deal περιλαμβάνει και μπόνους απόδοσης που μπορούν να φτάσουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Βέλντε το καλοκαίρι του 2024, καταβάλλοντας 4 εκατομμύρια ευρώ στη Λεχ Πόζναν, με την προσδοκία ότι ο Νορβηγός θα αποτελέσει τον αντι – Ποντένσε στο ρόστερ των Πειραιωτών. Ωστόσο μετά από ένα χρόνο με τα ερυθρόλευκα, ο ίδιος θα αγωνίζεται πλέον στο πρωτάθλημα του ΜLS.

Σε 32 παιχνίδια ο Βέλντε σημείωσε 6 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ, χωρίς να καταφέρει να προσφέρει τα αναμενόμενα. Κάπως έτσι ο Νορβηγός εξτρέμ θα θελήσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ποδοσφαιρική του καριέρα στους Τάιμπερς, με τον Ολυμπιακό να αντικαθιστά τον 25χρονο με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, αλλά και τον πολλά υποσχόμενο Σταύρου Πνευμονίδη.