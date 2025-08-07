Ολυμπιακός: Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε με πρόβλημα από την προπόνηση

Απρόοπτο στην σημερινή (07.08.2025) προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, με Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αποχώρησε πρόωρα από το πρόγραμμα των Πειραιωτών.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποκόμισε πρόβλημα στο πόδι έπειτα από ένα τάκλιν που δέχθηκε, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος αμυντικός αποχώρησε από το γήπεδο και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί (εάν υπάρχει κάποια).

Αυτή τη στιγμή και μέχρι να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα του Μπιανκόν, ο Ολυμπιακός μένει με τρεις διαθέσιμους στόπερ, τους Πιρόλα, Ρέτσο και Καλογερόπουλο για τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασίας.