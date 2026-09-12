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Κωνσταντής Τζολάκης: O τερματοφύλακας της Χαλ δέχθηκε το πρώτο του γκολ στην Premier League από τον Μόργκαν Ρότζερς της Τσέλσι

Στο “Στάμφορντ Μπριτζ” έσπασε το φετινό απαραβίαστο της εστίας του Έλληνα πορτιέρε
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε την εστία της Χαλ χωρίς να δεχθεί γκολ για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League. Στο ματς στην έδρα της Τσέλσι, όμως, ο Έλληνας τερματοφύλακας δέχθηκε το πρώτο του γκολ στην Αγγλία.

Ο Μόργκαν Ρότζερς ήταν αυτός που μόλις στο 7′ του Τσέλσι – Χαλ έκανε ένα άπιαστο σουτ και νίκησε τον Κωνσταντή Τζολάκη, για το 1-0 των “μπλε” στο “Στάμφορντ Μπριτζ”.

Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχθηκε η Χαλ στη φετινή Premier League! να τονίσουμε ότι χρειάστηκε να περάσουν 277 αγωνιστικά λεπτά για να βρεθεί αντίπαλος να σκοράρει απέναντι στον Τζολάκη, στο αγγλικό πρωτάθλημα.

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