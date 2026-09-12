Κωνσταντής Τζολάκης: O τερματοφύλακας της Χαλ δέχθηκε το πρώτο του γκολ στην Premier League από τον Μόργκαν Ρότζερς της Τσέλσι

Ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε την εστία της Χαλ χωρίς να δεχθεί γκολ για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League. Στο ματς στην έδρα της Τσέλσι, όμως, ο Έλληνας τερματοφύλακας δέχθηκε το πρώτο του γκολ στην Αγγλία.

Ο Μόργκαν Ρότζερς ήταν αυτός που μόλις στο 7′ του Τσέλσι – Χαλ έκανε ένα άπιαστο σουτ και νίκησε τον Κωνσταντή Τζολάκη, για το 1-0 των “μπλε” στο “Στάμφορντ Μπριτζ”.

Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχθηκε η Χαλ στη φετινή Premier League! να τονίσουμε ότι χρειάστηκε να περάσουν 277 αγωνιστικά λεπτά για να βρεθεί αντίπαλος να σκοράρει απέναντι στον Τζολάκη, στο αγγλικό πρωτάθλημα.