Ο Άρης συμφώνησε με τον Μπρούμα – Έρχεται την Κυριακή στην Ελλάδα ο Πορτογάλος εξτρέμ

Ο Άρης επιβεβαίωσε την οριστική συμφωνία με τον Μπρούμα. Οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ για συμβόλαιο για 1+1 χρόνια και ο παίκτης αναμένεται στην Ελλάδα την Κυριακή (13.09.2026) για να ολοκληρώσει το deal.

Ο Μπρουμά θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει τη Δευτέρα (14.06.2026) το συμβόλαιό του με τον Άρη και θα τεθεί σταδιακά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

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Ο Μπρούμα θα επιστρέψει για μια δεύτερη θητεία στην Ελλάδα μετά το σύντομο πέρασμα του από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2020/21. Με τους “ερυθρόλευκους” αγωνίστηκε συνολικά σε 33 παιχνίδια με απολογισμό 9 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Μπρούμα έχει περάσει στην καριέρα του από αρκετές ομάδες, έχοντας καταγράψει τις κορυφαίες του επιδόσεις στην Μπράγκα με 27 γκολ και 22 ασίστ σε 90 ματς. Επιπλέον έχει αγωνιστεί σε Σπόρτινγκ, Φενέρμπαχτσε, Σοσιεδάδ, Λειψία, Αϊντχόφεν, Γκαζιαντέπ.