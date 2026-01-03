Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ live ο τελικός του Betsson Super Cup

Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται στο Παγκρήτιο
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Τελικός Super Cup
17:00, MEGA, Newsit.gr
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΟΦΗ κοντράρονται στο Παγκρήτιο για τον τίτλο του Betsson Super Cup. Αναβιώνει ως θεσμός μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, με τους Πειραιώτες να έχουν τις περισσότερες (4) κατακτήσεις. Την πρώτη τους κούπα στο θεσμό ψάχνουν οι Κρητικοί, κλείνοντας 100 χρόνια ζωής.

17:44 | 03.01.2026
45'

Σουτ του Μουζακίτη εκτος μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, αλλά ο Χριστογεώργος ήταν σε ετοιμότητα - Έπεσε στην αριστερή του πλευρά και μπλόκαρε

17:39 | 03.01.2026
43'
Κίτρινη κάρτα στον Ανδρούτσο
17:38 | 03.01.2026
17:38 | 03.01.2026

Φώναξε για πέναλτι ο Ολυμπιακός, σε εναέρια μονομαχιά του Ταρέμι με αντίπαλο, με τον διαιτητή να μη δίνει κάτι

17:37 | 03.01.2026
38'
Κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο
17:36 | 03.01.2026

Άκυρο το γκολ του Ολυμπιακού, παραμένει το 0-0

17:36 | 03.01.2026

Υπάρχει περίπτωση να έχει βρει η μπάλα στο χέρι του Ποντένσε, στο κοντρόλ που έκανε

17:35 | 03.01.2026

Υπάρχει έλεγχος από το VAR

17:34 | 03.01.2026
36'

Δεν μετράει γκολ του Ολυμπιακού με τον Μουζακίτη, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να δίνει φάου, στη φάση, στο ψαλιδάκι του Ταρέμι

17:32 | 03.01.2026

Οφσάιντ η προσπάθεια του Ταρέμι, με προβολή μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά από εκτέλεση φάουλ

17:31 | 03.01.2026
17:30 | 03.01.2026
17:29 | 03.01.2026
31'

Σουτ του Μουζακίτη έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι - Η μπάλα πήγε προς τα πάνω του, αλλά με μεγάλη δύναμη

17:26 | 03.01.2026
30'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

"Ψαλιδάκι" του Μπιανκόν μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πήγε πάνω στον πορτιέρε του ΟΦΗ, που μπλόκαρε

17:22 | 03.01.2026
25'
Μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ

Ατομική προσπάθεια του Νους που πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου και έφτασε λίγο πριν τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, ο παίκτης των Κρητικών 'έσπασε" την μπάλα στα αριστερά, ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, ο Σαλσέδο έκανε το πλασέ από τα όρια της μικρής περιοχής, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε σωτήρια

17:13 | 03.01.2026
22'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό

Οι παίκτες ου Ολυμπιακού συνδιάστηκαν εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τσικίνιο έπιασε το δυνατό πλασέ από το ημικύκλιο, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα - Η μπάλα πήγε πάνω του

17:12 | 03.01.2026
14'

Αποτελεσματικό τάκλιν του Ρέτσου στον Νους

17:12 | 03.01.2026

Ο αέρας δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών των δυο ομάδων

17:09 | 03.01.2026
13'

Τραγικό μακρινό σουτ του Μπιανκόν

17:03 | 03.01.2026
10'

Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει περισσότερο από τη δεξιά του πτέρυγα με Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτινς

17:02 | 03.01.2026
4'

Ο ΟΦΗ πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου, για να προκαλέσει πρόβλημα στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού

17:00 | 03.01.2026
3'

Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα και έφυγε αρκετά άουτ

17:00 | 03.01.2026

Δυνατός αέρας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή

16:57 | 03.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
16:55 | 03.01.2026

Στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης

16:54 | 03.01.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

16:53 | 03.01.2026

Περίπου 8.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων βρίσκονται στο Παγκρήτιο στάδιο

16:53 | 03.01.2026

Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την Ένωση

16:52 | 03.01.2026

Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων. Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις

16:52 | 03.01.2026

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών

16:52 | 03.01.2026

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο

16:52 | 03.01.2026

O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο

16:52 | 03.01.2026

Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν για το Super Cup ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0

16:52 | 03.01.2026

Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διαγωνιστούν σε Super Cup

16:52 | 03.01.2026
16:51 | 03.01.2026
16:50 | 03.01.2026
16:50 | 03.01.2026

Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup συμμετάσχουν οι:

1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)

2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)

VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)

AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ)

16:50 | 03.01.2026

O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα

16:49 | 03.01.2026

Οι πάγκοι των ομάδων

Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μάντσα, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι

ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης, Ισέκα

16:48 | 03.01.2026

Γιορτινή η ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο Στάδιο με τα λογότυπα των δύο ομάδων να έχουν τοποθετηθεί στο τερέν, την ώρα που στο ταρτάν υπάρχουν χορευτές με κρητικές εμφανίσεις, δίνοντας το δικό τους “χρώμα” στο τελετουργικό πριν τον τελικό

16:48 | 03.01.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο

16:46 | 03.01.2026
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
16:46 | 03.01.2026

Την πρώτη τους κούπα στο θεσμό ψάχνουν οι Κρητικοί, κλείνοντας 100 χρόνια ζωής

16:46 | 03.01.2026
16:45 | 03.01.2026

Αναβιώνει ως θεσμός μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, με τους Πειραιώτες να έχουν τις περισσότερες (4) κατακτήσεις

16:45 | 03.01.2026

Ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός κόντρα στον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΟΦΗ

16:45 | 03.01.2026

Η πρώτη κούπα της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο κρίνεται στο Παγκρήτιο

16:45 | 03.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τον τελικό του Betsson Super Cup

16:45 | 03.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
