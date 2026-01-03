Ολυμπιακός – ΟΦΗ live ο τελικός του Betsson Super Cup

25'

Μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ

Ατομική προσπάθεια του Νους που πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου και έφτασε λίγο πριν τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, ο παίκτης των Κρητικών 'έσπασε" την μπάλα στα αριστερά, ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, ο Σαλσέδο έκανε το πλασέ από τα όρια της μικρής περιοχής, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε σωτήρια