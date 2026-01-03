Ολυμπιακός – ΟΦΗ live ο τελικός του Betsson Super Cup

Ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΟΦΗ κοντράρονται στο Παγκρήτιο για τον τίτλο του Betsson Super Cup. Αναβιώνει ως θεσμός μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, με τους Πειραιώτες να έχουν τις περισσότερες (4) κατακτήσεις. Την πρώτη τους κούπα στο θεσμό ψάχνουν οι Κρητικοί, κλείνοντας 100 χρόνια ζωής.
Σουτ του Μουζακίτη εκτος μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, αλλά ο Χριστογεώργος ήταν σε ετοιμότητα - Έπεσε στην αριστερή του πλευρά και μπλόκαρε
Φώναξε για πέναλτι ο Ολυμπιακός, σε εναέρια μονομαχιά του Ταρέμι με αντίπαλο, με τον διαιτητή να μη δίνει κάτι
Άκυρο το γκολ του Ολυμπιακού, παραμένει το 0-0
Υπάρχει περίπτωση να έχει βρει η μπάλα στο χέρι του Ποντένσε, στο κοντρόλ που έκανε
Υπάρχει έλεγχος από το VAR
Δεν μετράει γκολ του Ολυμπιακού με τον Μουζακίτη, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να δίνει φάου, στη φάση, στο ψαλιδάκι του Ταρέμι
Οφσάιντ η προσπάθεια του Ταρέμι, με προβολή μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά από εκτέλεση φάουλ
Σουτ του Μουζακίτη έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι - Η μπάλα πήγε προς τα πάνω του, αλλά με μεγάλη δύναμη
"Ψαλιδάκι" του Μπιανκόν μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πήγε πάνω στον πορτιέρε του ΟΦΗ, που μπλόκαρε
Ατομική προσπάθεια του Νους που πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου και έφτασε λίγο πριν τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, ο παίκτης των Κρητικών 'έσπασε" την μπάλα στα αριστερά, ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, ο Σαλσέδο έκανε το πλασέ από τα όρια της μικρής περιοχής, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε σωτήρια
Οι παίκτες ου Ολυμπιακού συνδιάστηκαν εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τσικίνιο έπιασε το δυνατό πλασέ από το ημικύκλιο, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα - Η μπάλα πήγε πάνω του
Αποτελεσματικό τάκλιν του Ρέτσου στον Νους
Ο αέρας δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών των δυο ομάδων
Τραγικό μακρινό σουτ του Μπιανκόν
Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει περισσότερο από τη δεξιά του πτέρυγα με Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτινς
Ο ΟΦΗ πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου, για να προκαλέσει πρόβλημα στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού
Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα και έφυγε αρκετά άουτ
Δυνατός αέρας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή
Στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την Ένωση
Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων. Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις
Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών
Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο
O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο
Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν για το Super Cup ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0
Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διαγωνιστούν σε Super Cup
Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup συμμετάσχουν οι:
1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)
2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)
4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)
VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)
AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ)
O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα
Οι πάγκοι των ομάδων
Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μάντσα, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι
ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης, Ισέκα
Γιορτινή η ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο Στάδιο με τα λογότυπα των δύο ομάδων να έχουν τοποθετηθεί στο τερέν, την ώρα που στο ταρτάν υπάρχουν χορευτές με κρητικές εμφανίσεις, δίνοντας το δικό τους “χρώμα” στο τελετουργικό πριν τον τελικό
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο
