Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 ΤΕΛΙΚΟ: Ερυθρόλευκο «βάφτηκε» το Betsson Super Cup

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο του τρόπαιο Betsson Super Cup της ιστορίας του. Οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν με 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση και έκαναν ποδαρικό με το δεξί στο 2026, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο για τη σεζόν 2025-26.
Ταρέμι, καλογερόπουλος και Γιαζίτζι οι σκόρερ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup επικρατώντας στην παράταση του ΟΦΗ με 3-0
Εκτέλεση κόρνερ, ο Κοστίνια έπιασε τηνΚεφαλιά και ο Χριστογεώργος έδιωξε με δυσκολία
Ακυρώθηκε γκολ του Γιάρεμτσουκ - Σε θέση οφσάιντ ο επιθετικός του Ολυμπιακού
ο Στρεφέτσα στη θέση του Ποντένσε
Γυριστό σουτ του Γιάρεμτσοκ εντός μεγάλης περτιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Ο Τερέμι θα το εκτελέσει
Μάτωσε λίγο ο Καλογερόπουλος στα χείλη
Για αγκωνιά στον Καλογερόπουλο, σε άλμα των δυο παικτών για να πάρουν την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ
Ο Κοστίνια στη θέση του Ροντινέι
Θυμίζουμε ότι ο ΟΦΗ έχει κάνει μέχρι στιγμής 4 αλλαγές, ενώ ο Ολυμπιακός μόλις 2
Ο Ζέλσον σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ, που είχε την ασίστ
Το κόρνερ εκτελέστηκε, ο Σαλσίδο έπιασε το σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τζολάκης μπλόκαρε εύκολα
Κόρνερ για τον ΟΦΗ στο 90+8'
Ο Χριστογεώργος έβγαλε την καλή εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι - Κόρνερ
ο Ισέκα στη θέση του Φούντα
Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πολύ καλό σημείο -εκτός μεγάλης περιοχής- και στον άξονα
Έφυγε άουτ το μακρινό σουτ του Γκονζάλεθ
Ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Τσικίνιο
Ο Καλογερόπουλος αντί Μπιανκόν
ο Μπιανκόν πονάει και δείχνει να μη μπορεί να συνεχίσει
Αντετπίθεση του ΟΦη και σουτ του Φούντα εκτός μεγάλης περιοχήε,η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε θέση βολής, με τον Τζολάκη να βγαίνει και να σώζει
Ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το σουτ του Έσε
Ο Θεοδωσουλάκης στη θέση του Νους
Συνεχίζει κανονικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού
Πονάει αρκετά ο αμυντικός του Ολυμπιακού και του δένουν το χέρι στο σημείο του αριστερού καρπού
Μικροπρόβλημα τραυματισμού για το Ρέτσο στο αριστερό του χέρι
Σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, ασταθής επέμβαση του Χριστογεώργου, η μπάλα φτάνει στον Ζέλσον που έκανε το σουτ, αλλά ο πορτιέρε του ΟΦΗ μπλόκαρε
Φούντας και Μπαΐνοβιτς στις θέσεις των Σενγκέλια και Χατζηθεοδωρίδη
Θα συνεχίσει κανονικά ο τερμστοφύλακας του ΟΦΗ
Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ
Βαθιά μπαλιά του Μουζακίτη, ο Ταρέμι έκανε την προβολή, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα. Στη φάση και πάνω στη φόρα του, ο Έσε βρήκε τον πορτιέρε του ΟΦΗ στο κεφάλι με το πόδι του
Σουτ του Ποντένσε, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ - ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είχε πάρει πορεία προς την αντίθετη μεριά
Απευθειας εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, η μπάλα πάνω από οριζόντιο δοκάρι και άουτ
Θυμίζουμε ότι εάν το 90λεπτο τελειώσει χωρίς σκορ, είτε με ισόπαλο σκορ, τότε οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε ημίωρη παράταση και εάν και πάλι δεν υπάρξει νικητής, τότε θα έχουνε τη διαδικασία των πέναλτι
Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Νέα επέμβαση του Χριστογεώργου, σε κεφαλιά του Ρέτσου, μετά από εκτέλεση κόρνερ
Σουτ του Μουζακίτη εκτος μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, αλλά ο Χριστογεώργος ήταν σε ετοιμότητα - Έπεσε στην αριστερή του πλευρά και μπλόκαρε
Φώναξε για πέναλτι ο Ολυμπιακός, σε εναέρια μονομαχιά του Ταρέμι με αντίπαλο, με τον διαιτητή να μη δίνει κάτι
Άκυρο το γκολ του Ολυμπιακού, παραμένει το 0-0
Υπάρχει περίπτωση να έχει βρει η μπάλα στο χέρι του Ποντένσε, στο κοντρόλ που έκανε
Υπάρχει έλεγχος από το VAR
Δεν μετράει γκολ του Ολυμπιακού με τον Μουζακίτη, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να δίνει φάου, στη φάση, στο ψαλιδάκι του Ταρέμι
Οφσάιντ η προσπάθεια του Ταρέμι, με προβολή μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά από εκτέλεση φάουλ
Σουτ του Μουζακίτη έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι - Η μπάλα πήγε προς τα πάνω του, αλλά με μεγάλη δύναμη
"Ψαλιδάκι" του Μπιανκόν μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πήγε πάνω στον πορτιέρε του ΟΦΗ, που μπλόκαρε
Ατομική προσπάθεια του Νους που πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου και έφτασε λίγο πριν τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, ο παίκτης των Κρητικών 'έσπασε" την μπάλα στα αριστερά, ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, ο Σαλσέδο έκανε το πλασέ από τα όρια της μικρής περιοχής, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε σωτήρια
Οι παίκτες ου Ολυμπιακού συνδιάστηκαν εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τσικίνιο έπιασε το δυνατό πλασέ από το ημικύκλιο, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα - Η μπάλα πήγε πάνω του
Αποτελεσματικό τάκλιν του Ρέτσου στον Νους
Ο αέρας δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών των δυο ομάδων
Τραγικό μακρινό σουτ του Μπιανκόν
Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει περισσότερο από τη δεξιά του πτέρυγα με Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτινς
Ο ΟΦΗ πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου, για να προκαλέσει πρόβλημα στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού
Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα και έφυγε αρκετά άουτ
Δυνατός αέρας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή
Στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την Ένωση
Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων. Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις
Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών
Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο
O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο
Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν για το Super Cup ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0
Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διαγωνιστούν σε Super Cup
Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup συμμετάσχουν οι:
1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)
2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)
4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)
VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)
AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ)
O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα
Οι πάγκοι των ομάδων
Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μάντσα, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι
ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης, Ισέκα
Γιορτινή η ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο Στάδιο με τα λογότυπα των δύο ομάδων να έχουν τοποθετηθεί στο τερέν, την ώρα που στο ταρτάν υπάρχουν χορευτές με κρητικές εμφανίσεις, δίνοντας το δικό τους “χρώμα” στο τελετουργικό πριν τον τελικό
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο
Την πρώτη τους κούπα στο θεσμό ψάχνουν οι Κρητικοί, κλείνοντας 100 χρόνια ζωής
Αναβιώνει ως θεσμός μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, με τους Πειραιώτες να έχουν τις περισσότερες (4) κατακτήσεις
Ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός κόντρα στον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΟΦΗ
Η πρώτη κούπα της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο κρίνεται στο Παγκρήτιο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τον τελικό του Betsson Super Cup