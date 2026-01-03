Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 ΤΕΛΙΚΟ: Ερυθρόλευκο «βάφτηκε» το Betsson Super Cup

60'

Πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, με τον Έσε να τη βλέπει για μαρκάρισμα πάνω στον Χριστογιώργο

Θα συνεχίσει κανονικά ο τερμστοφύλακας του ΟΦΗ