Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 ΤΕΛΙΚΟ: Ερυθρόλευκο «βάφτηκε» το Betsson Super Cup

Τρία γκολ βρήκαν οι Πειραιώτες στην παράταση
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Τελικός Super Cup
17:00, MEGA, Newsit.gr
3 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο του τρόπαιο Betsson Super Cup της ιστορίας του. Οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν με 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση και έκαναν ποδαρικό με το δεξί στο 2026, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο για τη σεζόν 2025-26.

19:45 | 03.01.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
19:44 | 03.01.2026

Ταρέμι, καλογερόπουλος και Γιαζίτζι οι σκόρερ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ

19:43 | 03.01.2026

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup επικρατώντας στην παράταση του ΟΦΗ με 3-0

19:37 | 03.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
19:35 | 03.01.2026
19:32 | 03.01.2026
113'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 3-0 με διαγώνιο σουτ του Γιαζίτζι, ελάχιστα μετά από την είσοδό του στον αγώνα
19:32 | 03.01.2026
110'
Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό

Εκτέλεση κόρνερ, ο Κοστίνια έπιασε τηνΚεφαλιά και ο Χριστογεώργος έδιωξε με δυσκολία

19:27 | 03.01.2026
107'
ΓΚΟλ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Καλογερόπουλο να σκοράρει με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτι
19:27 | 03.01.2026
Αλλαγή και για τον Ολυμπιακό, με τον Νασιμέντο να παίρνει τη θέση του σκόρερ Ταρέμι
19:24 | 03.01.2026
Άλλα 15 λεπτά για τη λήξη του αγώνα
19:23 | 03.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της παράτασης
19:19 | 03.01.2026
105+2'

Ακυρώθηκε γκολ του Γιάρεμτσουκ - Σε θέση οφσάιντ ο επιθετικός του Ολυμπιακού

19:18 | 03.01.2026
103'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

ο Στρεφέτσα στη θέση του Ποντένσε

19:16 | 03.01.2026
102'

Γυριστό σουτ του Γιάρεμτσοκ εντός μεγάλης περτιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

19:16 | 03.01.2026
100'
Κίτρινη κάρτα στον Λαμπρόπουλο
19:15 | 03.01.2026
99'
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη, με τον Σαλσέδο να μη μπορεί να τον νικήσει σε θέση τετ-α-τετ
19:15 | 03.01.2026
19:11 | 03.01.2026
95'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με τον Ταρέμι
19:11 | 03.01.2026

Ο Τερέμι θα το εκτελέσει

19:10 | 03.01.2026

Μάτωσε λίγο ο Καλογερόπουλος στα χείλη

19:09 | 03.01.2026

Για αγκωνιά στον Καλογερόπουλο, σε άλμα των δυο παικτών για να πάρουν την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ

19:09 | 03.01.2026
90+3'
Κίτρινη κάρτα στον Κωστούλα
19:06 | 03.01.2026
93'
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ του Ολυμπιακού
19:05 | 03.01.2026
Ξεκίνησε το πρώτο μέρος της παράτασης
19:05 | 03.01.2026
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ο Κοστίνια στη θέση του Ροντινέι

19:01 | 03.01.2026

Θυμίζουμε ότι ο ΟΦΗ έχει κάνει μέχρι στιγμής 4 αλλαγές, ενώ ο Ολυμπιακός μόλις 2

19:00 | 03.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και ΠΑΡΑΤΑΣΗ
18:59 | 03.01.2026
90+11'
Κίτρινη κάρτα στον Ζέλσον Μαρτίνς
18:58 | 03.01.2026
90+10'

Ο Ζέλσον σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ, που είχε την ασίστ

18:58 | 03.01.2026
90+8΄'

Το κόρνερ εκτελέστηκε, ο Σαλσίδο έπιασε το σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τζολάκης μπλόκαρε εύκολα

18:56 | 03.01.2026

Κόρνερ για τον ΟΦΗ στο 90+8'

18:55 | 03.01.2026
9 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:54 | 03.01.2026
90+5'

Ο Χριστογεώργος έβγαλε την καλή εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι - Κόρνερ

18:54 | 03.01.2026
90+5\
Αλλαγή στην αλλαγή για τον ΟΦΗ

ο Ισέκα στη θέση του Φούντα

18:53 | 03.01.2026
90+4'

Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πολύ καλό σημείο -εκτός μεγάλης περιοχής- και στον άξονα

18:52 | 03.01.2026
90+4'

Έφυγε άουτ το μακρινό σουτ του Γκονζάλεθ

18:52 | 03.01.2026
90+2'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Τσικίνιο

18:48 | 03.01.2026
18:47 | 03.01.2026
89'
Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ο Καλογερόπουλος αντί Μπιανκόν

18:47 | 03.01.2026

ο Μπιανκόν πονάει και δείχνει να μη μπορεί να συνεχίσει

18:46 | 03.01.2026
88'

Αντετπίθεση του ΟΦη και σουτ του Φούντα εκτός μεγάλης περιοχήε,η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

18:44 | 03.01.2026
85'
Μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ

Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε θέση βολής, με τον Τζολάκη να βγαίνει και να σώζει

18:43 | 03.01.2026
85'

Ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το σουτ του Έσε

18:41 | 03.01.2026
83'
Αλλαγή για τον ΟΦΗ

Ο Θεοδωσουλάκης στη θέση του Νους

18:39 | 03.01.2026

Συνεχίζει κανονικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού

18:38 | 03.01.2026

Πονάει αρκετά ο αμυντικός του Ολυμπιακού και του δένουν το χέρι στο σημείο του αριστερού καρπού

18:31 | 03.01.2026
79'

Μικροπρόβλημα τραυματισμού για το Ρέτσο στο αριστερό του χέρι

18:29 | 03.01.2026
72'

Σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, ασταθής επέμβαση του Χριστογεώργου, η μπάλα φτάνει στον Ζέλσον που έκανε το σουτ, αλλά ο πορτιέρε του ΟΦΗ μπλόκαρε

18:21 | 03.01.2026
68'
Αλλαγές για τον ΟΦΗ

Φούντας και Μπαΐνοβιτς στις θέσεις των Σενγκέλια και Χατζηθεοδωρίδη

18:21 | 03.01.2026
60'
Πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, με τον Έσε να τη βλέπει για μαρκάρισμα πάνω στον Χριστογιώργο

Θα συνεχίσει κανονικά ο τερμστοφύλακας του ΟΦΗ

18:20 | 03.01.2026

Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ

18:15 | 03.01.2026
60'

Βαθιά μπαλιά του Μουζακίτη, ο Ταρέμι έκανε την προβολή, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα. Στη φάση και πάνω στη φόρα του, ο Έσε βρήκε τον πορτιέρε του ΟΦΗ στο κεφάλι με το πόδι του

18:11 | 03.01.2026
56'

Σουτ του Ποντένσε, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ - ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είχε πάρει πορεία προς την αντίθετη μεριά

18:07 | 03.01.2026
18:06 | 03.01.2026
48'

Απευθειας εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, η μπάλα πάνω από οριζόντιο δοκάρι και άουτ

18:05 | 03.01.2026
47'
Κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη
18:05 | 03.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:03 | 03.01.2026

Θυμίζουμε ότι εάν το 90λεπτο τελειώσει χωρίς σκορ, είτε με ισόπαλο σκορ, τότε οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε ημίωρη παράταση και εάν και πάλι δεν υπάρξει νικητής, τότε θα έχουνε τη διαδικασία των πέναλτι

18:03 | 03.01.2026

Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

17:46 | 03.01.2026
ΗΝΙΧΡΟΝΟ στο Παγκρήτιο
17:44 | 03.01.2026
45+2'

Νέα επέμβαση του Χριστογεώργου, σε κεφαλιά του Ρέτσου, μετά από εκτέλεση κόρνερ

17:44 | 03.01.2026
45'

Σουτ του Μουζακίτη εκτος μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, αλλά ο Χριστογεώργος ήταν σε ετοιμότητα - Έπεσε στην αριστερή του πλευρά και μπλόκαρε

17:39 | 03.01.2026
43'
Κίτρινη κάρτα στον Ανδρούτσο
17:38 | 03.01.2026
17:38 | 03.01.2026

Φώναξε για πέναλτι ο Ολυμπιακός, σε εναέρια μονομαχιά του Ταρέμι με αντίπαλο, με τον διαιτητή να μη δίνει κάτι

17:37 | 03.01.2026
38'
Κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο
17:36 | 03.01.2026

Άκυρο το γκολ του Ολυμπιακού, παραμένει το 0-0

17:36 | 03.01.2026

Υπάρχει περίπτωση να έχει βρει η μπάλα στο χέρι του Ποντένσε, στο κοντρόλ που έκανε

17:35 | 03.01.2026

Υπάρχει έλεγχος από το VAR

17:34 | 03.01.2026
36'

Δεν μετράει γκολ του Ολυμπιακού με τον Μουζακίτη, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να δίνει φάου, στη φάση, στο ψαλιδάκι του Ταρέμι

17:32 | 03.01.2026

Οφσάιντ η προσπάθεια του Ταρέμι, με προβολή μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά από εκτέλεση φάουλ

17:31 | 03.01.2026
17:30 | 03.01.2026
17:29 | 03.01.2026
31'

Σουτ του Μουζακίτη έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι - Η μπάλα πήγε προς τα πάνω του, αλλά με μεγάλη δύναμη

17:26 | 03.01.2026
30'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

"Ψαλιδάκι" του Μπιανκόν μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πήγε πάνω στον πορτιέρε του ΟΦΗ, που μπλόκαρε

17:22 | 03.01.2026
25'
Μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ

Ατομική προσπάθεια του Νους που πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου και έφτασε λίγο πριν τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, ο παίκτης των Κρητικών 'έσπασε" την μπάλα στα αριστερά, ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, ο Σαλσέδο έκανε το πλασέ από τα όρια της μικρής περιοχής, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε σωτήρια

17:13 | 03.01.2026
22'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό

Οι παίκτες ου Ολυμπιακού συνδιάστηκαν εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τσικίνιο έπιασε το δυνατό πλασέ από το ημικύκλιο, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα - Η μπάλα πήγε πάνω του

17:12 | 03.01.2026
14'

Αποτελεσματικό τάκλιν του Ρέτσου στον Νους

17:12 | 03.01.2026

Ο αέρας δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών των δυο ομάδων

17:09 | 03.01.2026
13'

Τραγικό μακρινό σουτ του Μπιανκόν

17:03 | 03.01.2026
10'

Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει περισσότερο από τη δεξιά του πτέρυγα με Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτινς

17:02 | 03.01.2026
4'

Ο ΟΦΗ πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου, για να προκαλέσει πρόβλημα στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού

17:00 | 03.01.2026
3'

Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα και έφυγε αρκετά άουτ

17:00 | 03.01.2026

Δυνατός αέρας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή

16:57 | 03.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
16:55 | 03.01.2026

Στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης

16:54 | 03.01.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

16:53 | 03.01.2026

Περίπου 8.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων βρίσκονται στο Παγκρήτιο στάδιο

16:53 | 03.01.2026

Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την Ένωση

16:52 | 03.01.2026

Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων. Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις

16:52 | 03.01.2026

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών

16:52 | 03.01.2026

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο

16:52 | 03.01.2026

O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο

16:52 | 03.01.2026

Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν για το Super Cup ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0

16:52 | 03.01.2026

Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διαγωνιστούν σε Super Cup

16:52 | 03.01.2026
16:51 | 03.01.2026
16:50 | 03.01.2026
16:50 | 03.01.2026

Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup συμμετάσχουν οι:

1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)

2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)

VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)

AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ)

16:50 | 03.01.2026

O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα

16:49 | 03.01.2026

Οι πάγκοι των ομάδων

Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μάντσα, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι

ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης, Ισέκα

16:48 | 03.01.2026

Γιορτινή η ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο Στάδιο με τα λογότυπα των δύο ομάδων να έχουν τοποθετηθεί στο τερέν, την ώρα που στο ταρτάν υπάρχουν χορευτές με κρητικές εμφανίσεις, δίνοντας το δικό τους “χρώμα” στο τελετουργικό πριν τον τελικό

16:48 | 03.01.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο

16:46 | 03.01.2026
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
16:46 | 03.01.2026

Την πρώτη τους κούπα στο θεσμό ψάχνουν οι Κρητικοί, κλείνοντας 100 χρόνια ζωής

16:46 | 03.01.2026
16:45 | 03.01.2026

Αναβιώνει ως θεσμός μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, με τους Πειραιώτες να έχουν τις περισσότερες (4) κατακτήσεις

16:45 | 03.01.2026

Ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός κόντρα στον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΟΦΗ

16:45 | 03.01.2026

Η πρώτη κούπα της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο κρίνεται στο Παγκρήτιο

16:45 | 03.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τον τελικό του Betsson Super Cup

16:45 | 03.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Αθλητικά
