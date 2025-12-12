Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Άλλαξε ώρα ο αγώνας του Betsson Super Cup

Tο Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 στις 17:00 θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι
Ο Ελ Κααμπί κόντρα στον ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ελ Κααμπί κόντρα στον ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στην… αναβίωση της τρίτης διοργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον αγώνα για το Betsson Super Cup να αλλάζει ώρα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΠΟ.

Μετά την περσινή “μάχη” τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί απέναντι από τον ΟΦΗ και για τον τίτλο του Betsson Super Cup, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 και να διεξάγεται τελικά στις 17:00.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΠΟ ανακοίνωσε τα εξής: “Από την ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι η ώρα του Betsson Super Cup, το οποίο αναβιώνει ύστερα από 18 χρόνια με τον αγώνα Ολυμπιακός – OΦΗ, μεταβάλλεται και θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 στο Παγκρήτιο στάδιο στις 17:00 αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά οριστεί”.

