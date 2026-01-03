Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Αυτή είναι η ενδεκάδα των Κρητικών για τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο ΟΦΗ κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Betsson Super Cup (03.01.2026, MEGA, Newsit.gr), με έναν και μεγάλο στόχο, τον πρώτο τίτλο μετά το 1987 και την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του Ολυμπιακός – ΟΦΗ, ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, έκανε γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας για το σπουδαίο παιχνίδι.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο