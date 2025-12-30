Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Διαιτητής του Super Cup ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά θα είναι ο παρατηρητής του αγώνα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).

Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα του Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ το προσεχές Σάββατο.

Πρώτος διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο διεθνής ρέφερι Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας) και Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας).

Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας), ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας) και AVAR ο Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας).

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά θα είναι ο παρατηρητής.

