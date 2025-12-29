Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Επίσημη ενημέρωση από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κρήτη

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 στις 17:00, για το Betsson Super Cup και χιλιάδες οπαδοί του αναμένεται να ταξιδέψουν στην Κρήτη για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οπαδών του έτσι, ο Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες και για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την Κρήτη από τους οπαδούς του, που θα δώσουν το “παρών” στον ματς τίτλου με τον ΟΦΗ για το Betsson Super Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Σούπερ Καπ στην Κρήτη. Ενόψει του τελικού Σούπερ Καπ στο Ηράκλειο της Κρήτης το Σάββατο 03/01, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τα εξής: