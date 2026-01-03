Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ δεν παραβρέθηκε στο επίσημο γεύμα του Betsson Super Cup

Το μήνυμα που πέρασαν οι Πειραιώτες με αυτή τους την κίνηση
ΦΩΤΟ Eurokinissi

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (03.01.2026, 17:00, Newsit.gr, MEGA) στον τελικό του Betsson Super Cup με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Λίγες ώρες πριν από το “σέντρα” του μεγάλου αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε το “παρών” στο επίσημο γεύμα του Betsson Super Cup με τις πληροφορίες από το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει με μήνυμα που ήθελε να περάσει η ομάδα προς την αθλητική ηγεσία (Γιάννη Βρούτση) αλλά και προς την ΕΠΟ (Μάκη Γκαγκάτση).

Οι ερυθρόλευκοι επέλεξαν τον τρόπο αυτό να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους και την ενόχλησή τους μετά τα τελευταία γεγονότα και τις εξελίξεις με τη διαιτησία και τον Στεφάν Λανουά, με αποκορύφωμα την κατάργηση του video της ΚΕΔ με τον σχολιασμό στις αμφισβητούμενες φάσεις κάθε αγωνιστικής στη Super League.

