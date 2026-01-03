Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Καλογερόπουλος και Γιαζίτσι «καθάρισαν» για τους Πειραιώτες στο Παγκρήτιο

Μεγάλη εμφάνιση για τον Έλληνα αμυντικό
Ο Καλογερόπουλος με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Καλογερόπουλος με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Καλογερόπουλος αφού κέρδισε το πέναλτι που έδωσε την ευκαιρία στον Ταρέμι να κάνει το 1-0 στο ΟλυμπιακόςΟΦΗ, με κεφαλιά έκανε το 2-0.

Ο Έλληνας αμυντικός κινήθηκε πολύ ωραία στο χώρο και εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα ακριβείας του Μουζακίτη, μετά από εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση. Ο Χριστογεώργος προσπάθησε να βγει, όμως σταμάτησε την κίνησή του και ήταν εκτός θέση τη στιγμή της κεφαλιάς του Καλογερόπουλου.

 

 

Ο Γιαζίτσι στο 113′ έκανε ωραία κίνησε και με δυνατό δεξί συρτό σουτ νίκησε τον Έλληνα τερματοφύλακα και έκανε το 3-0 στον τελικό του Betsson Super Cup.

