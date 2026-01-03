Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Με Ταρέμι στην κορυφή, η ενδεκάδα των Πειραιτών για τον τελικό του Betsson Super Cup

Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού για το ματς στο Παγκρήτιο
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ (03.01.2026, 17:00, MEGA, Newsit.gr) στον τελικό του Betsson Super Cup και οι “ερυθρόλευκοι” γνωστοποίησαν την ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη στην εστία και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ορτέγκα στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Έσε, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Ποντένσε και Μαρτίνς, με μοναδικό προωθημένο τον Ταρέμι.

 
 
 
 
 
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

