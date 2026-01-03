Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο Γιάννης Βρούτσης χόρεψε κρητικά πριν τον τελικό του Betsson Super Cup

Σε εορταστικό κλίμα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού
Γιάννης Βρούτσης
Ο Γιάννης Βρούτσης στο Παγκρήτιο/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Βρούτσης βρέθηκε από νωρίς στο Παγκρήτιο στάδιο για τον τελικό του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ και μάλιστα χόρεψε κρητικά έξω από το γήπεδο.

Το κλίμα στην Κρήτη είναι γιορτινό και αυτό αποδείχθηκε και από τη διάθεση του Γιάννη Βρούτση, που χόρεψε κρητικά έξω από το Παγκρήτιο και έδειξε ότι είναι σε ευχάριστη διάθεση ενόψει του αγώνα Ολυμπιακός – ΟΦΗ.

Όσοι φίλαθλοι βρέθηκαν από νωρίς στο γήπεδο άκουσαν και τα κάλαντα από το μεγάφωνο του γηπέδου.

 

Στο γήπεδο βρίσκονται 10.000 οπαδοί του ΟΦΗ και 7.000 φίλοι των «ερυθρολεύκων».

