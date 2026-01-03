Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο Μουζακίτης σκόραρε όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Ταρέμι, φωνές από τους Πειραιώτες

Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες των ερυθρολεύκων για την απόφαση του Τσακαλίδη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού γύρω από τον Τσακαλίδη/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup με τον Μουζακίτη στο 38′, όμως ο διαιτητής Τσακαλίδης δε μέτρησε το γκολ για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι σε προσπάθειά του για ψαλιδάκι.

Ο Ιρανός προσπάθησε να πετύχει την μπάλα με ανάποδο ψαλίδι, χωρίς όμως να τη βρει. Ο Μπόρχα βρέθηκε στο έδαφος, η φάση συνεχίστηκε και ο Μουζακίτης σκόραρε με τον Τσακαλίδη να ακυρώνει το γκολ.

 

Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν, το VAR δεν παρενέβη μετά τον έλεγχο που έκανε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Η απόφαση να ακυρωθεί το γκολ δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι για φάουλ του Ταρέμι, που δε φαίνεται να υπάρχει ή αν είναι για χέρι του Ποντένσε στη συνέχεια.

Ο Τσακαλίδης αρχικά σίγουρα ακύρωσε το τέρμα για επιθετικό φάουλ του Ιρανού στην προσπάθεια να κάνει το ψαλιδάκι. 

