Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο Μουζακίτης σκόραρε όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Ταρέμι, φωνές από τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup με τον Μουζακίτη στο 38′, όμως ο διαιτητής Τσακαλίδης δε μέτρησε το γκολ για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι σε προσπάθειά του για ψαλιδάκι.

Ο Ιρανός προσπάθησε να πετύχει την μπάλα με ανάποδο ψαλίδι, χωρίς όμως να τη βρει. Ο Μπόρχα βρέθηκε στο έδαφος, η φάση συνεχίστηκε και ο Μουζακίτης σκόραρε με τον Τσακαλίδη να ακυρώνει το γκολ.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν, το VAR δεν παρενέβη μετά τον έλεγχο που έκανε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Η απόφαση να ακυρωθεί το γκολ δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι για φάουλ του Ταρέμι, που δε φαίνεται να υπάρχει ή αν είναι για χέρι του Ποντένσε στη συνέχεια.

Ο Τσακαλίδης αρχικά σίγουρα ακύρωσε το τέρμα για επιθετικό φάουλ του Ιρανού στην προσπάθεια να κάνει το ψαλιδάκι.