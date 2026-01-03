Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο Ταρέμι έκανε το 1-0 για τους Πειραιώτες με πέναλτι που κέρδισε ο Καλογερόπουλος

Ο Ολυμπιακός έλυσε το γόρδιο δεσμό στον τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στο 95′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Κωστούλας έδωσε αγκωνιά στον Καλογερόπουλο μέσα στην περιοχή των Κρητικών και ανάγκασε τον Τσακαλίδη να σφυρίξει την παράβαση.

Ο Ιρανός με δυνατή εκτέλεση νίκησε τον πολύ καλό στο παιχνίδι Χριστογεώργο και πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του το γκολ, που άνοιξε το δρόμο για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν για τους Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκτέλεση του Ιρανού ήταν καταπληκτική και δεν άφησε κανέναν περιθώριο αντίδρασης στον Έλληνα τερματοφύλακα του ΟΦΗ.