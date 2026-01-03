Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο Ταρέμι έκανε το 1-0 για τους Πειραιώτες με πέναλτι που κέρδισε ο Καλογερόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας έδωσε αγκωνιά στον αμυντικό του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή
Ο Ταρέμι πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του
Ο Ταρέμι πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έλυσε το γόρδιο δεσμό στον τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στο 95′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Κωστούλας έδωσε αγκωνιά στον Καλογερόπουλο μέσα στην περιοχή των Κρητικών και ανάγκασε τον Τσακαλίδη να σφυρίξει την παράβαση.

Ο Ιρανός με δυνατή εκτέλεση νίκησε τον πολύ καλό στο παιχνίδι Χριστογεώργο και πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του το γκολ, που άνοιξε το δρόμο για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν για τους Πειραιώτες.

 

Η εκτέλεση του Ιρανού ήταν καταπληκτική και δεν άφησε κανέναν περιθώριο αντίδρασης στον Έλληνα τερματοφύλακα του ΟΦΗ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
120
116
54
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo