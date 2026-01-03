Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο Ζέλσον Μάρτινς βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις του αγώνα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ

Ο Γιάρεμτσουκ ξεκίνησε από θέση οφσάιντ τη φάση του γκολ
Ο Μάρτινς με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Μάρτινς με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για δεύτερη φορά στον τελικό του Betsson Super Cup, καθώς το γκολ του Μάρτινς στο 90+9′ ακυρώθηκε για οφσάιντ και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο Ουκρανός ξεκίνησε νωρίτερα από ότι έπρεπε την κίνησή του και την στιγμή της πάσας δεν καλυπτόταν από κανέναν. Στην εξέλιξη της φάσης έβγαλε ωραία πάσα στον Μάρτινς που βρήκε δίχτυα για τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΟΦΗ, όμως το τέρμα ακυρώθηκε άμεσα.

 

Από ένα ακυρωθέν γκολ για τον Ολυμπιακό σε κάθε ημίχρονο, με αυτό του Μουζακίτη να έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις και διαμαρτυρίες από την πλευρά των Πειραιωτών.

Αθλητικά
