Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Πάνω από 4.500 εισιτήρια έχουν διαθέσει ήδη οι Πειραιώτες

Βροντερό «παρών» αναμένεται να δώσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην Κρήτη
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τον τελικό για το Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 (17:00, Live από το Newsit.gr) και οι οπαδοί του ετοιμάζονται για… απόβαση στην Κρήτη.

Το παιχνίδι για το Betsson Super Cup θα αναβιώσει το 2026 το θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να διεκδικούν τον τίτλο, όπως και στο περσινό Κύπελλο Ελλάδας, όπου οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τρόπαιο.

Η αναμέτρηση θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τις δύο ομάδες να έχουν πάρει σχεδόν 8.500 εισιτήρια και τον Ολυμπιακό να έχει διαθέσει ήδη περισσότερα από 4.500, με τους οπαδούς του να προγραμματίζουν ένα βροντερό “παρών” στην Κρήτη.

