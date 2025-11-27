Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Στο MEGA ο τελικός του Super Cup Betsson

Ο τελικός του Super Cup Betsson ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA.

Με ανακοίνωση της, η ΕΠΟ ενημέρωσε επίσημα ότι το MEGA θα είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ

“Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου 1/6 έως 30/11/2025.

Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της προκήρυξης του Super Cup Betsson.

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΕΠΟ και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης στην τετραήμερη αθλητική εκδήλωση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2026», που διοργανώνεται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν 200-250 σχολικές μονάδες του Νοτίου Τομέα Αθηνών και 10.000-12.000 μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκχωρήθηκαν στην εταιρεία ALTER EGO MEDIA A.E. τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Εγκρίθηκε η διεξαγωγή των παρακάτω σεμιναρίων αξιωματούχων διαιτησίας:

Σεμινάριο Γυναικών Αξιωματούχων Διαιτησίας (Αθήνα, Μάρτιος 2026)

Σεμινάρια Αξιωματούχων Διαιτησίας 2ης Κατηγορίας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2026)”.