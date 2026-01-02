Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Τελετουργικό με μαντινάδες γραμμένες για το Betsson Super Cup πριν τη σέντρα του αγώνα

Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα του τελικού του Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα κριθεί το απόγευμα του Σαββάτου (3/1/2025, 17:00) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα παλέψουν στον τελικό του Betsson Super Cup.

Η ΕΠΟ έχει ετοιμάσει αρκετές εκπλήξεις, πριν και μετά το τέλος του αγώνα.

“Κατά την είσοδό τους στο Πραγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Betsson Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.

Η είσοδος του τροπαίου και της επίσημης μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο πιστούς φιλάθλους και ενεργούς εκπροσώπους της κοινότητας ΑμεΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι θα εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.

Το τελετουργικό θα εμπλουτιστεί με:

Κάλαντα από ομάδα παιδιών του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», με τη συμμετοχή των μουσικών Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκου Μαρεντάκη, Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.

Υποδοχή του τροπαίου από τη βραζιλιάνικη ομάδα κρουστών Batala Creta.

Παραδοσιακές ασκομαντούρες από τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, μαζί με τους Χρήστο Νησωτάκη, Μιχάλη Κουτεντάκη, Ιωάννη Κάββαλο και Μηνά Αδικημενάκη.

Χορευτικά δρώμενα από τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης».

Την επιμέλεια του τελετουργικού και των πολιτιστικών δράσεων εντός γηπέδου έχει αναλάβει η Πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη”, αναφέρει η ενημέρωση της ΕΠΟ.