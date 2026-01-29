Ολυμπιακός: «Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο»

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα πλέι οφ του Champions League, με μία μεγαλειώδη εμφάνιση επί του Άγιαξ στην Ολλανδία, όπου είχε τη στήριξη χιλιάδων οπαδών του στις κερκίδες.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έδωσαν βροντερό “παρών” στην έδρα του Άγιαξ και βοήθησαν την ομάδα να φθάσει σε μία σπουδαία πρόκριση από τη League Phase του Champions League, γεγονός που έφερε και την αποθέωσή τους από τους Πειραιώτες.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία φοβερή ανάρτηση με τους παίκτες και τους οπαδούς σε μία φωτογραφία μέσα στο γήπεδο του “Αίαντα” και έγραψε: “Ευχαριστούμε που είστε εκεί. Πάντα. Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο”.

Thank you for being there. Always. Best fans in the world



Ευχαριστούμε που είστε εκεί. Πάντα. Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο pic.twitter.com/ZKHEG660Ag — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026

Οι φίλοι του Ολυμπιακού “κέρδισαν” φυσικά από την αρχή την κερκίδα στην Ολλανδία.