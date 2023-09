Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε τα άτομα που θ’ αναλάβουν την παρουσίαση της γιορτής προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει τις προετοιμασίες, για τη μεγάλη “γιορτή” προς τιμήν του θρύλου της ομάδας Βασίλη Σπανούλη και την Τρίτη (05.09) αποκάλυψε τους παρουσιαστές του event.

Όπως γνωστοποίησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, την παρουσίαση της τεράστιας βραδιάς για τον “V-Span” –τη 17η Σεπτεμβρίου– θα αναλάβει ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δώρα Παντέλη και ο ηθοποιός, Πέτρος Λαγούτης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Οι εκπλήξεις στην μεγάλη βραδιά του Βασίλη Σπανούλη θα είναι πολλές. Μία από αυτές είναι και οι παρουσιαστές της!

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, αλλά και παρουσιαστής, γνωστός για τα βαθιά «ερυθρόλευκα» συναισθήματά του, Σπύρος Παπαδόπουλος, θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του The Night Of The Legend!

Στο πλευρό του, θα βρίσκεται η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Δώρα Παντέλη, καθώς και ο δημοφιλής ηθοποιός -επίσης «Ολυμπιακάκιας»-, ο Πέτρος Λαγούτης!

Οι τρεις τους θα δώσουν μια ιδιαίτερη… πινελιά στην ξεχωριστή αυτή βραδιά, ενώ θα συντονίσουν και τους υψηλούς προσκεκλημένους που θα δώσουν το «παρών»!

Stay tuned…!