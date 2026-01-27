Ολυμπιακός: Οι πιθανότεροι αντίπαλοι εάν προκριθεί στα πλέι οφ του Champions League

Ποιοι είναι οι πιο πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League, βάσει του μοντέλου του Football Meets Data.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στην Ολλανδία (28/1, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD, MEGA) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκριση του στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το μοντέλο του Football Meets Data, πιθανότερος αντίπαλος του Ολυμπιακού, εάν περάσει στη νοκ άουτ φάση του Champions League είναι η Αταλάντα με 12.4%, ακολουθεί η Ίντερ με 12.1%, ενώ την τριάδα κλείνει η Νιούκαστλ 10.4%.

Ίδιες πιθανότητες (10.4%) έχει να πέσει ο Ολυμπιακός και πάνω στη Γιουβέντους, πράγμα που σημαίνει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να βρεθεί ιταλική ομάδα στον δρόμο των Πειραιωτών.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Αταλάντα – 12.4%

Ίντερ – 12.1%

Νιούκαστλ – 10.4%

Γιουβέντους – 10.4%

Τσέλσι – 9.3%

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – 8.4%

Ντόρτμουντ – 8.2%

Ατλέτικο – 6.6%

Μάντσεστερ Σίτι – 5.3%

Παρί – 5.3%

Τότεναμ – 4.7%

Μπαρτσελόνα – 2%

Ρεάλ – 1.8%

Λεβερκούζεν – 1%

Γαλατάσαραϊ – 0.6%

Μαρσέιγ – 0.5%

Λίβερπουλ – 0.4%

Μονακό – 0.3%

Κάραμπαγκ – 0.2%

PSV – 0.1%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

Η τελευταία αγωνιστική

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου (όλα τα ματς στις 22:00)

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ