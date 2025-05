Ολυμπιακός: Οι σκέψεις μας είναι με τη Λίβερπουλ

Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στη Λίβερπουλ έστειλε ο Ολυμπιακός, μετά το αυτοκινητικό ατύχημα που σημειώθηκε στην παρέλαση της ομάδας για την κατάκτηση της Premier League.

Σοκαρισμένη παραμένει η οικογένεια της Λίβερπουλ, λίγες ώρες μετά το αυτοκινητικό ατύχημα το βράδυ της Δευτέρας (26/5/2025) στην παρέλαση της ομάδας για την κατάκτηση της Premier League.

Πολλές ομάδες στάθηκαν στο πλευρό των Reds, με τον Ολυμπιακό να είναι μία εξ αυτών.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



