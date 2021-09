Με 26 παίκτες η αποστολή που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την Λαμία στην 2η αγωνιστική της Superleague.

Άπαντες -ακόμα και ο Εμβιλά που νιώθει ενοχλήσεις, αλλά και ο Μασούρας που είναι σε κατάσταση αποθεραπείας- συμπεριλήφθηκαν εντός της αποστολής του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με την Λαμία, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει πριν το ματς -όπως συνηθίζει- ποιοι θα είναι στην 18άδα.

Την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Ανδρούτσος, Λαλά, Καρμπόβνικ, Σισέ, Ο. Μπα, Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Παπαδόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Σουρλής, Μπουχαλάκης, Κούντε, Α. Καμαρά, Μ. Καμαρά, Μασούρας, Βαλμπουενά, Λόπες, Ονιεκουρού, Βρουσάι, Α. Μπα, Τικίνιο, Ελ Αραμπί.

