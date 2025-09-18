Ολυμπιακός – Πάφος: Η UEFA εξήγησε την απόφαση για την κόκκινη κάρτα στον Μεχντί Ταρεμί που ακυρώθηκε μέσω VAR

Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Πάφο, σε ένα ματς που ξεχώρισε και για δύο φάσεις με κόκκινες κάρτες, με τη δεύτερη να ακυρώνεται τελικά με τη βοήθεια του VAR.

Ο Μπρούνο αποβλήθηκε αρχικά για την Πάφο και λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, κόκκινη κάρτα αντίκρυσε και ο Μεχντί Ταρεμί του Ολυμπιακού, αλλά αυτή η απόφαση άλλαξε μέσω VAR, με τον διαιτητή να δείχνει τελικά την κίτρινη κάρτα στον Ιρανό επιθετικό των Πειραιωτών.

Η UEFA εξήγησε λοιπόν τη φάση, αναφέροντας τα εξής: «Στο 73′ υπήρξε αλλαγή απόφασης: Ακύρωση κόκκινης κάρτας. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Νο99, μάρκαρε έναν αντίπαλο με απερίσκεπτο τρόπο, χωρίς υπερβολική βία και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου».

Ως εκ τούτου, σημείωσε ως σωστή την τελική απόφαση των διαιτητών της αναμέτρησης.