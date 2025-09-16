Ολυμπιακός – Πάφος: Με Ροντινέι οι Πειραιώτες στην πρεμιέρα του Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025, 19:45, Newsit.gr, MEGA, Cosmote Sport 2 HD) στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης στον Ρέντη την Τρίτη (16.09.2025), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τους Κύπριους.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Ροντινέι, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημά του και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της ομάδας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.