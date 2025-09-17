Ολυμπιακός – Πάφος: Οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η πιθανή ενδεκάδα για την πρεμιέρα του Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει απόψε μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Επιστρέφει στο Champions League! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει την πρωτοεμφανιζόμενη Πάφο (19:45, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD), στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ελίτ μετά από τετραετή απουσία, για πρώτη φορά υπό το νέο φορμάτ και με αυτόματη πρόκριση στη League Phase. Απ’ την άλλη, οι Κύπριοι εξασφάλισαν την παρθενική τους παρουσία στο Champions League μέσω της διαδρομής των προκριματικών.

Ο Ολυμπιακός θα κάνει την 36η εμφάνισή του στη διοργάνωση, έχοντας όμως γράψει ιστορία στην Ευρώπη, καθώς κατάκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό ¨στέμμα”, νικώντας τη Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League, το 2023-24.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν θριαμβεύσει σε πέντε από τα τελευταία επτά εντός έδρας παιχνίδια τους σε διοργανώσεις της UEFA, οπότε θα θέλουν να πάρουν το μέγιστο των βαθμών σε αυτό που θεωρείται το πιο “βατό” παιχνίδι τους στη League Phase.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους Ζέλσον Μάρτινς και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο πρώτος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου από νωρίς στο ματς πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στην πατρίδα του προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα στη γάμπα που τον ταλαιπωρεί από την προετοιμασία.

Επίσης, δεν έχει στη διάθεσή του τον Κωνσταντή Τζολάκη, λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με την Μπόντο Γκλιμτ για τη φάση των 16 του περσινού Europa League. Αντίθετα ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει κανονικά τον Ροντινέι, αλλά ο Βραζιλιάνος προπονήθηκε μόλις χθες (16.09.2025).

Η “σταχτοπούτα” της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Πάφος, έρχεται στην Αθήνα με πολλά γνώριμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα στο ρόστερ βρίσκονται οι Μιχαήλ, Πηλέας, Μπρόυνο, Πέπε, ενώ φυσικά ξεχωρίζει το όνομα του Νταβίντ Λουίζ. Ο Τάνκοβιτς αποχώρησε προ ημερών και πήγε στην Ομόνοια, με την Πάφο να χάνει έναν κομβικό ποδοσφαιριστή της.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να εμπιστευθεί την πετυχημένη “συνταγή”, την οποία ακολουθεί ανεξαρτήτως αντιπάλου, με το πρέσινγκ ψηλά και την ένταση να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια. Ο Πιρόλα θα επιστρέψει στην ερυθρόλευκη ενδεκάδα, στο πλευρό του Παναγιώτη Ρέτσου, ενώ οι πλάγιοι μπακ θα είναι ο Ορτέγκα και ο Κοστίνια. Ο Σαντιάγκο Έσε θα πάρει θέση στη μεσαία γραμμή (δείχνει να έχει το προβάδισμα, έναντι του Μουζακίτη), έχοντας στο πλευρό του όπως όλα δείχνουν τον Ντάνι Γκαρθία.

Από τη στιγμή που έβγαλε το κανονικό πρόγραμμα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, ο Ροντινέι αναμένεται να πάρει θέση στο δεξί άκρο. Για το άλλο άκρο της επίθεσης, ο Ντάνιελ Ποντένσε μοιάζει να έχει το προβάδισμα απέναντι στον Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Οι Τσικίνιο και Ελ Κααμπί θα πάρουν φανέλα βασικού στην επίθεση των “ερυθρόλευκων”. Θέση πάντως στο αρχικό σχήμα διεκδικούν τόσο ο Ταρέμι όσο και ο Πνευμονίδης.

Πάντως, αιχμή του δόρατος για τους νταμπλούχους Ελλάδος θα αποτελέσει ασφαλώς ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος προέρχεται από σεζόν με 27 γκολ σε 44 αγώνες.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία, Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Πάφος (Καρσέδο): Μιχαήλ – Μπρούνο, Λούκασεν, Γκόλνταρ, Πηλέας – Πεπέ, Σούνιτς – Κορέια, Ντράγκομιρ, Όρσιτς – Σίλβα.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς.

Το καλεντάρι του Ολυμπιακού στη League Phase

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)