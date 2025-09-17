Ολυμπιακός – Πάφος: Το φοβερό κορεό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την επιστροφή στο Champions League

Οι φίλοι του Ολυμπιακού ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό για την επιστροφή της ομάδας στο Champions League, πριν τη σέντρα του αγώνα με την Πάφο στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League έπειτα από μια πενταετία, με τους φίλους των πρωταθλητών Ελλάδας να δημιουργούν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο παιχνίδι με την Πάφο στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μερικά δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του αγώνα, οι ερυθρόλευκοι οπαδοί, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια του αγώνα, υποδέχθηκαν τους παίκτες των δύο ομάδων με ένα εντυπωσιακό κορεό.

Οι φίλοι των Πειραιωτών σχημάτισαν στις κερκίδες την αγγλική λέξη Legend, που σημαίνει θρύλος.