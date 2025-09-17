Αθλητικά

Ολυμπιακός – Πάφος: Το «Καραϊσκάκης» είναι έτοιμο για την ερυθρόλευκη πρεμιέρα στο Champions League

Η «σκηνή» είναι έτοιμη, σύμφωνα με την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Το γήπεδο του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Το γήπεδο του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Το “Γ. Καραϊσκάκης” ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League. Οι Πειραιώτες μπαίνουν στη League Phase, υποδεχόμενη την Κυπριακή, Πάφο (19:45, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE SPORT 2).

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει μια καλή αρχή και γνωρίζει ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” και να πάρει το «τρίποντο» κόντρα στην Πάφο, προκειμένου να έχει ελπίδα για να συνεχίσει στο Champions League, τερματίζοντας στις 24 πρώτες θέσεις.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21 και η… σκηνή που θα παίξουν οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πανέτοιμη.

Με video στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εμφανίζει τη “σπίτι” των Πειραιωτών, αναφέροντας ότι είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί τον αγώνα της πρεμιέρας του Champions League, έχοντας “ντυθεί” με τα απαραίτητα σήματα και μπάνερ της διοργάνωσης.

