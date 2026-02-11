Ολυμπιακός: Παίζει με Λεβερκούζεν ο Πιρόλα, ίσως στην αποστολή με Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, με τον Λορέντζο Πιρόλα να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (14/2/2026), με τον Λορέντζο Πιρόλα να είναι εξαιρετικά πιθανό να ακολουθεί την ερυθρόλευκη αποστολή και να πάρει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή για να βρει ρυθμό.

Το σίγουρο είναι ότι ο Ιταλός αμυντικός θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο στις 18 Φεβρουαρίου (22.00) στο πρώτο μεταξύ τους νοκ-άουτ ματς του Champions League.