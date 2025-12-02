Αθλητικά

Ολυμπιακός: Παίζει ο Νιλικίνα με Φενέρμπαχτσε, εκτός ο ΜακΚίσικ

Ενισχυμένη θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ντέρμπι με τους Τούρκους
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (04/12, 21:15) στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει ακόμα μία λύση για την περιφέρεια.

Ο λόγος για τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Ο Γάλλος γκαρντ θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των Πειραιωτών, η οποία έχει αποδυναμωθεί αρκετά μετά και τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Για το παιχνίδι με τους Τούρκους δεν θα είναι διαθέσιμος ο ΜακΚίσικ, καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

