Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 14-8: «Περίπατος» για τους Πειραιώτες και πρώτη ήττα για τους «πράσινους» στο ντέρμπι του πόλο ανδρών

«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι στο πρωτάθλημα του πόλο ανδρών
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Πανηγυρικό στιγμιότυπο από το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά τη “μάχη” τους στο Κύπελλο Ελλάδας του πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πιο… συγκεντρωμένος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι για τη δεύτερη φάση της Water Polo League και πήρε μία άνετη νίκη με 14-8.

Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες και το 4-4 στις αρχές του δευτέρου 8λέπτου, ο Ολυμπιακός πάτησε το… γκάζι κόντρα στον Παναθηναϊκό και έφθασε σε μία άνετη επικράτηση στο “αιώνιο” ντέρμπι του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Το επιμέρους σκορ στο τρίτο 8λεπτο ήταν 4-0 και ουσιαστικά έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς, με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν στο φινάλε, τόσο για τη διατήρηση του απόλυτου στη σεζόν, όσο και για την πρώτη ήττα του “αιωνίου” αντιπάλου τους.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-3, 4-0, 2-2

Οι συνθέσεις και τα γκολ στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρουβάνης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Πιο δημοφιλή
Πιο σχολιασμένα
