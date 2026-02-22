Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2: Ερυθρόλευκο το ντέρμπι της Volley League γυναικών με επική ανατροπή

Πραγματοποιώντας μία τεράστια ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας του Παναθηναϊκού με 3-2 για την 19η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 στα σετ, ωστόσο κατάφερε να φέρει τούμπα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και να φτάσει σε μία σπουδαία νίκη, η οποία, πάντως, δεν αλλάζει πολλά στη μάχη της κορυφής.

Οι πράσινες βρίσκονται στο +4 από τις δεύτερες ερυθρόλευκες και με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, οι πιθανότητες αλλαγής στην πρώτη θέση είναι απειροελάχιστες.

Έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει, εκτός απροόπτου, το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολα τα πρώτα δύο σετ με 23-25 και 22-25.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και πήρε με μεγάλη άνεση τα επόμενα δύο σετ με 25-18 και 25-14 για να κάνει το 2-2.

Το ντέρμπι οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός ξέφυγε και πάλι γρήγορα στο σκορ, ο Παναθηναϊκός έκανε μία τελική αντεπίθεση, αλλά το σετ και ο αγώνας πήγε στα ερυθρόλευκα χέρια με 15-13.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13).

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Μίλων – Πανιώνιος Betsson 0-3

Άρης – ΖΑΟΝ 0-3

Μακρόπουλο – Ηλυσιακός 3-1

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2

23/02 18:30 Θέτις – ΑΕΚ

Η βαθμολογία της Volley League Γυναικών

Παναθηναϊκός 51

Ολυμπιακός 47

Πανιώνιος Betsson 42

ΑΟ Θήρας 36

ΠΑΟΚ 31

ΖΑΟΝ 30

ΑΕΚ 25

Θέτις 25

Μίλων 20

Μαρκόπουλο 14

Άρης 12

Ηλυσιακός 6