Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2: Ερυθρόλευκο το ντέρμπι της Volley League γυναικών με επική ανατροπή

Πραγματοποιώντας μία τεράστια ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας του Παναθηναϊκού με 3-2 για την 19η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 στα σετ, ωστόσο κατάφερε να φέρει τούμπα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και να φτάσει σε μία σπουδαία νίκη, η οποία, πάντως, δεν αλλάζει πολλά στη μάχη της κορυφής.
Οι πράσινες βρίσκονται στο +4 από τις δεύτερες ερυθρόλευκες και με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, οι πιθανότητες αλλαγής στην πρώτη θέση είναι απειροελάχιστες.
Έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει, εκτός απροόπτου, το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Όσον αφορά την εξέλιξη του ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολα τα πρώτα δύο σετ με 23-25 και 22-25.
Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και πήρε με μεγάλη άνεση τα επόμενα δύο σετ με 25-18 και 25-14 για να κάνει το 2-2.
Το ντέρμπι οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός ξέφυγε και πάλι γρήγορα στο σκορ, ο Παναθηναϊκός έκανε μία τελική αντεπίθεση, αλλά το σετ και ο αγώνας πήγε στα ερυθρόλευκα χέρια με 15-13.
Τα σετ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13).
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
Μίλων – Πανιώνιος Betsson 0-3
Άρης – ΖΑΟΝ 0-3
Μακρόπουλο – Ηλυσιακός 3-1
ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2
23/02 18:30 Θέτις – ΑΕΚ
Η βαθμολογία της Volley League Γυναικών
Παναθηναϊκός 51
Ολυμπιακός 47
Πανιώνιος Betsson 42
ΑΟ Θήρας 36
ΠΑΟΚ 31
ΖΑΟΝ 30
ΑΕΚ 25
Θέτις 25
Μίλων 20
Μαρκόπουλο 14
Άρης 12
Ηλυσιακός 6