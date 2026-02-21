Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79 τελικό: Το «τριφύλλι» κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία του

Αυτό είναι το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει νίκη στις δυο «μάχες» που προηγήθηκαν
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας
20:00 - ΕΡΤ2 Σπορ - Newsit.gr
68 - 79
τελικό
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του, κάνοντας μια πειστική και κυριαρχική εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό.

21:48 | 21.02.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
21:46 | 21.02.2026

Θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου για τους "πράσινους"

21:45 | 21.02.2026
68-79 και η κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας στον Παναθηναϊκό!
21:44 | 21.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
21:43 | 21.02.2026

Άστοχος και ο Ντόρσεϊ

21:43 | 21.02.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ σε λέι απ

21:43 | 21.02.2026

1:15 για τη λήξη

21:42 | 21.02.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ σε νέο τρίποντο

21:42 | 21.02.2026
68-79 με μακρινό τρίποντο του Φουρνιέ
21:41 | 21.02.2026
65-79 με κάρφωμα του Τζόουνς
21:40 | 21.02.2026
63-79 με τον Γκραντ
21:40 | 21.02.2026

3:37 για τη λήξη του τελικού

21:39 | 21.02.2026

Τάιμ άουτ

21:39 | 21.02.2026

Λάθος από τον Τζόουνς

21:37 | 21.02.2026
63-77 με τονΓκραντ
21:36 | 21.02.2026
63-75 με τον Ντόρσεϊ
21:35 | 21.02.2026

4:34 για τη λήξη του αγώνα

21:35 | 21.02.2026

Τεχνική ποινή στον όσμαν για φλόπιν, στην προσπάθεια του Τούρκου για τρίποντο

21:34 | 21.02.2026
Τελευταίο πεντάλεπτο στο ματς
21:34 | 21.02.2026
62-75 με τον Παπανικολάου
21:33 | 21.02.2026
59-75 με τον Ντόρσεϊ
21:31 | 21.02.2026
56-75 ο Παναθηναϊκός
21:30 | 21.02.2026

Τάιμ άουτ - 6:37 για τη λήξη του τελικού

21:30 | 21.02.2026

Φάουλ και βολές για τον Όσμαν

21:30 | 21.02.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ σε λέι απ

21:28 | 21.02.2026
56-74 με τον Χέιζ-Ντέιβις
21:27 | 21.02.2026
56-72 με τον Όσμαν
21:27 | 21.02.2026
56-69 με ντράιβ του Γουόκαπ
21:26 | 21.02.2026
54-69 με μεγάλο τρίποντο από Φουρνιέ
21:25 | 21.02.2026

Άστοχες προσπάθειες από τον Παναθηναϊκό

21:25 | 21.02.2026
4η περίοδος στον τελικό
21:24 | 21.02.2026

Επιστρέφει στον ερυθρόλευκο π΄γκο ο Βεζένκοφ

21:22 | 21.02.2026
Τέλος τρίτης περιόδου και +18 για τον Παναθηναϊκό
21:22 | 21.02.2026
51-69 με 1/2 βολές
21:21 | 21.02.2026

Άστοχο ο Φουρνιέ στην πρώτη του βολή

21:21 | 21.02.2026

Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ

21:21 | 21.02.2026

2 δεύτερα για το τέλος της περιόδου

21:19 | 21.02.2026
50-69 ο Σλούκας και +19, η μεγαλύτερη διαφορά στο ματς
21:17 | 21.02.2026

Ο Βεζένκοφ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων, ζήτησε αλλαγή κι έπιασε τη μέση του. 38.2" για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Βούλγαρος φόργουορντ πάει στα αποδυτήρια έχοντας 16 πόντους

21:17 | 21.02.2026
50-66 με τον Μήτογλου
21:16 | 21.02.2026
50-64 με κάρφωμα του Τζόουνς
21:16 | 21.02.2026

4ο φάουλ του Ναν

21:15 | 21.02.2026

1:55 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:14 | 21.02.2026
48-64 με τις βολές του Τζόουνς
21:13 | 21.02.2026

Φάουλ και βολές για τον Τζόουνς

21:13 | 21.02.2026
46-64 με τον Χέιζ-Ντέιβις
21:10 | 21.02.2026
46-61 με ντράιβ του Μήτογλου
21:10 | 21.02.2026

3:31 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:10 | 21.02.2026
46-59 και τάιμ άουτ
21:09 | 21.02.2026
43-59 το σκορ
21:09 | 21.02.2026
+18 η διαφορά
21:09 | 21.02.2026
41-59 με τον Μήτογλου
21:08 | 21.02.2026

Οσμάν και Ερνανγκόμεθ έχουν πολλά λεπτά να αγωνιστούν

21:08 | 21.02.2026
41-57 με 1/2 βολές από τον Ρογκαβόπουλο
21:07 | 21.02.2026

5:14 για το τέλος της περιόδου

21:07 | 21.02.2026

Φάουλ και βολές για τον Ρογκαβόπουλο

21:07 | 21.02.2026
41-56 με τον Γουόκαπ
21:06 | 21.02.2026
39-56 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
21:06 | 21.02.2026
39-53 με τον Γουόκαπ
21:06 | 21.02.2026
37-53 με τον Χέιζ-Ντέιβις
21:05 | 21.02.2026

παρατήρηση στον Τζόουνς, που μετά το κάρφωμα ήρθε σώμα με σώμα με τον Χέιζ-ντέιβις

21:05 | 21.02.2026
37-51 με νέο κάρφωμα του Τζόουνς
21:04 | 21.02.2026
35-51 ο Χέιζ-Ντέιβις που έκλεψε και κάρφωσε
21:03 | 21.02.2026

4ο φάουλ του Χολμς!

21:03 | 21.02.2026
35-49 με τον Χολμς
21:02 | 21.02.2026
35-47 ο Ολυμπιακός με τον Τζόουνς
21:02 | 21.02.2026

Βολές για τον Τζόουνς

21:01 | 21.02.2026

3ο φάουλ για τον Χολμς

21:01 | 21.02.2026

8:13 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:01 | 21.02.2026
33-47 ο Βεζένκοφ ένα εύκολο καλάθι από ασίστ του Τζόουνς
20:59 | 21.02.2026
31-47 με τον Γκραντ
20:58 | 21.02.2026
29-45 με κάρφωμα του Τζόουνς
20:58 | 21.02.2026

ξεκίνησε η τρίτη περίοδος

20:57 | 21.02.2026

βρισκόμαστε λίγο πριν την επανέναρξη του αγώνα

20:50 | 21.02.2026

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Ολυμπιακός: 10/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές, 11 ριμπάουντ (7 αμυντικά - 4 επιθετικά), 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 3 λάθη

Παναθηναϊκός: 13/19 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 16 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 3 επιθετικά), 10 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ, 4 λάθη

20:50 | 21.02.2026

«Είναι ντροπή η εικόνα μας σε άμυνα και επίθεση, παίζουν καλύτερα από εμάς και πρέπει να αντιδράσουμε», είπε ο Σάσα Βεζένκοφ στην κάμερα της ΕΡΤ πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια

20:48 | 21.02.2026
20:48 | 21.02.2026
20:43 | 21.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στον τελικό Κυπέλλου με σκορ 29-45
20:42 | 21.02.2026
29-45 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
20:42 | 21.02.2026

Έφτασε τα 2 φάουλ ο Χολμς

20:42 | 21.02.2026

16,1 δευτερα για το ημίχρονο

20:41 | 21.02.2026

Βολές για τον Μιλουτίνοφ

20:41 | 21.02.2026

ο Μόντε Μόρις δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό

20:40 | 21.02.2026

1/13 τρίποντα ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής

20:39 | 21.02.2026

Τάιμ άουτ και 54,9 για το ημίχρονο

20:38 | 21.02.2026
28-45 με τον Ρογκαβόπουλο
20:37 | 21.02.2026
28-42 το σκορ
20:37 | 21.02.2026

Φάουλ και βολές για τον Ρογκαβόπουλο

20:36 | 21.02.2026
28-40 μειώνει ο Ολυμπιακός με Φουρνιέ
20:36 | 21.02.2026
27-40 με τον Φουρνιέ και μια βολή
20:35 | 21.02.2026
25-40 με τον Ρογκαβόπουλο και +15
20:34 | 21.02.2026
25-37 με τον Γουόκαπ, η μπάλα βρήκε ταμπλό πριν την τάπα του Χολμς
20:34 | 21.02.2026

3:06 για το ημίχρονο

20:33 | 21.02.2026

Δεύτερο φάουλ του Ναν στο ματς

20:33 | 21.02.2026

3:19 για το ημίχρονο

20:32 | 21.02.2026
23-37 με τον Ναν
20:32 | 21.02.2026
23-35 με λέι απ του Βεζένκοφ - Έχει 6/6 δίποντα
20:32 | 21.02.2026
21-35 με τον Ρογκαβόπουλο
20:31 | 21.02.2026
20-33 με τον Μιλουτίνοφ Το δεύτερο καλάθι του Ολυμπιακού στην περίοδο
20:30 | 21.02.2026

Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό

20:30 | 21.02.2026

5:08 για το ημίχρονο

20:30 | 21.02.2026

Έχασε και τις δυο βολές!

20:28 | 21.02.2026

Φάουλ και βολές για τον Παπανικολάου

20:28 | 21.02.2026
19-33 και +14
20:28 | 21.02.2026

Στο +13 ο Παναθηναϊκός, η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα

20:27 | 21.02.2026
19-32 με τρομερό καλάθι του Ναν και θα έχει και μια βολή
20:26 | 21.02.2026
19-30 με νέο καλάθι του Μήτογλου
20:26 | 21.02.2026
19-28 με τον Μήτογλου
20:26 | 21.02.2026

Προειδοποίηση στον πάγκο του Παναθηναίκού για διαμαρτυρίες

20:25 | 21.02.2026

Τάπα του Ρογκαβόπουλου σε τρίποντο του Φουρνιέ

20:24 | 21.02.2026

Τάιμ άουτ και 7:23 πριν το ημίχρονο

20:23 | 21.02.2026
19-25 με τον Χέιζ-Ντέιβις
20:23 | 21.02.2026
20:23 | 21.02.2026
19-23 με Χέιζ-Ντέιβις
20:22 | 21.02.2026
19-21 με λέι απ του Φουρνιέ
20:22 | 21.02.2026

Άστοχος ο Χέιζ-Ντέιβις

20:22 | 21.02.2026
20:22 | 21.02.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ σε μακρινό τρίποντο

20:21 | 21.02.2026
17-21 με τον Ναν
20:21 | 21.02.2026

Κακή πάσα από τον Φουρνιέ

20:21 | 21.02.2026
20:21 | 21.02.2026
17-19 με τον Χέιζ-Ντέιβις
20:20 | 21.02.2026
20:20 | 21.02.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο

20:19 | 21.02.2026
20:18 | 21.02.2026
Τέλος πρώτης περιόδου και σκορ 17-17
20:18 | 21.02.2026

Άστοχος ο Ναν σε μακρινό τρίποντο

20:18 | 21.02.2026

Έφτασε τους 12 πόντους ο Βεζένκοφ

20:17 | 21.02.2026
17-17 και νεα ισοπαλία
20:17 | 21.02.2026

Βολές για τον Βεζένκοφ

20:16 | 21.02.2026
15-17 με τον Χολμς μετά από δυο επιθετικά ριμπάουντ και άστοχες προσπάθειές του
20:15 | 21.02.2026

Στο ματς ο Χέιζ-Ντέιβις αλλά και ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό - Μέσα ο παπανικολάου για τον Ολυμπιακό

20:14 | 21.02.2026
15-15 με τον Βεζένκοφ
20:14 | 21.02.2026

Άστοχος ο Οσμάν σε ντράιβ

20:14 | 21.02.2026

Διαδοχικά αστοχα τρίποντα για Ολυμπιακό

20:13 | 21.02.2026
13-15 με τον Γουόρντ, πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού στο ματς
20:12 | 21.02.2026
10-15 με τη βολή του Γκραντ
20:12 | 21.02.2026
10-14 με τον Γκραντ, που θα εκτελέσει και μια βολή
20:11 | 21.02.2026

Άστοχος σε τριποντο ο Βεζένκοφ

20:10 | 21.02.2026

Τάπα του Μιλουτίνοφ στον Γκραντ και καλή άμυνα του Βεζένκοφ στον Οσμάν, στησυνέχεια

20:10 | 21.02.2026
10-12 μειώνει ο Ολυμπιακός
20:09 | 21.02.2026

4:26 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:09 | 21.02.2026

Φάουλ ο Χολμς και βολές για Μιλουτίνοφ

20:07 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός έχει 0/3 τρίποντα και έχει βρει σκορ μόνο με τον Βεζένκοφ

20:07 | 21.02.2026

Τάιμ άουτ 4:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:06 | 21.02.2026
8-12 και πάλι ο Βεζένκοφ
20:06 | 21.02.2026
6-12 με τρίποντο του Οσμάν
20:05 | 21.02.2026
6-9 με τον Βεζένκοφ
20:05 | 21.02.2026
4-9 με κάρφωμα του Χολμς από ασίστ του Γκραντ
20:04 | 21.02.2026

Άστοχος ο Ντόρσεϊ σε τρίποντο

20:04 | 21.02.2026
4-7 με κάρφωμα του Χολμς από ασίστ του Ναν
20:04 | 21.02.2026

Άστοχος ο Μιλουτινοφ

20:04 | 21.02.2026

7:15 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:03 | 21.02.2026
4-5 με τον Γκραντ
20:03 | 21.02.2026
4-3 με δεύτερο σερί καλάθι από Βεζένκοφ
20:03 | 21.02.2026

Άστοχος ο Ναν υπό πίεση, για δίποντο

20:02 | 21.02.2026
2-3 με τον Βεζένκοφ, μέσα από τη ρακέτα
20:02 | 21.02.2026
0-3 με Ερνανγκόμεθ, το πρώτο καλάθι του τελικού
20:02 | 21.02.2026

Τάπα του Χολμς στον Γουόκαπ και άστοχο τρίποντο για τον Ολυμπιακό

20:01 | 21.02.2026

Άστοχος ο Βεζένκοφ σε τρίποντο, στο πρώτο σουτ του τελικού

20:00 | 21.02.2026
"Τζάμπολ" στον τελικό του Κυπέλλου
19:59 | 21.02.2026

Ο Παναθηναϊκός θα μπει στο ματς με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς

19:55 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

19:55 | 21.02.2026

Τώρα η παρουσιάση του Ολυμπιακού

19:53 | 21.02.2026
19:53 | 21.02.2026

Η παρουσίαση των ομάδων - Πρώτος βγαίνει στο παρκέ ο Παναθηναϊκός

19:52 | 21.02.2026

θυμίζουμε ότι το ματς είναι sold out

19:50 | 21.02.2026
19:50 | 21.02.2026

Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 31η “μάχη” Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα 51 χρόνια ου θεσμού

19:49 | 21.02.2026

Η τελευταία φορά που βρέθηκαν να διεκδικούν τον τίτλο του θεσμού που κλείνει 51 χρόνια φέτος, ήταν πέρσι και πάλι στην Κρήτη, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Ολυμπιακού (79-75) και να του «σπάει» το σερί κατακτήσεων στο Κύπελλο Ελλάδας (3 διαδοχικοί)

19:49 | 21.02.2026

Οι δυο «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας 13 φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις περισσότερες νίκες (9)

19:48 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, όντας πρωτοπόρος στην GBL και τη δεύτερη θέση της Euroleague, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι ενισχυμένος μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, αφού η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έδωσε νέα δυναμική στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν

19:48 | 21.02.2026

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε από νωρίς τη θέση του στον πάγκο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ακολούθησε λίγο αργότερα και πριν κάτσει στη δική του πλευρά, πήγε να χαιρετήσει τον ομόλογό του

19:48 | 21.02.2026

Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8. Αυτοί θα είναι οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, ενώ κομισάριοι θα είναι οι Τέγα και Τζαμάκου

19:47 | 21.02.2026

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Γουόκαπ

19:47 | 21.02.2026

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χέιζ-Ντέιβις.

19:47 | 21.02.2026
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
19:47 | 21.02.2026

Στο ίδιο πέταλο οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
19:46 | 21.02.2026

Στις εξέδρες οι αδερφοι Αγγελόπουλοι

19:46 | 21.02.2026

Στις εξέδρες οι αδερφοι Αγγελόπουλοι

19:46 | 21.02.2026

Αυτό είναι το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει νίκη και στις δυο «μάχες» που προηγήθηκαν

19:45 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός, ακολουθεί στη 2η θέση του πίνακα των κατακτήσεων με 12 συνολικά τρόπαια Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023 και 2024)

19:45 | 21.02.2026

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πολυνίκης του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με 21 τίτλους. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο στον θεσμό τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 και 2025).

19:45 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του θεσμού για 23η φορά στην ιστορία του ενώ ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ηρακλή με 91-61 πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό για 29η φορά στην ιστορία του

19:44 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας το Μαρούσι με 91-76. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του Ηρακλή

19:43 | 21.02.2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

19:43 | 21.02.2026

μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο ματς!

19:43 | 21.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
140
92
91
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo