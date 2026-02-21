Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79 τελικό: Το «τριφύλλι» κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία του

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, όντας πρωτοπόρος στην GBL και τη δεύτερη θέση της Euroleague, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι ενισχυμένος μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, αφού η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έδωσε νέα δυναμική στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν