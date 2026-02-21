Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79 τελικό: Το «τριφύλλι» κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία του

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του, κάνοντας μια πειστική και κυριαρχική εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό.
Θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου για τους "πράσινους"
Άστοχος και ο Ντόρσεϊ
Άστοχος ο Φουρνιέ σε λέι απ
1:15 για τη λήξη
Άστοχος ο Φουρνιέ σε νέο τρίποντο
3:37 για τη λήξη του τελικού
Τάιμ άουτ
Λάθος από τον Τζόουνς
4:34 για τη λήξη του αγώνα
Τεχνική ποινή στον όσμαν για φλόπιν, στην προσπάθεια του Τούρκου για τρίποντο
Τάιμ άουτ - 6:37 για τη λήξη του τελικού
Φάουλ και βολές για τον Όσμαν
Άστοχος ο Φουρνιέ σε λέι απ
Άστοχες προσπάθειες από τον Παναθηναϊκό
Επιστρέφει στον ερυθρόλευκο π΄γκο ο Βεζένκοφ
Άστοχο ο Φουρνιέ στην πρώτη του βολή
Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ
2 δεύτερα για το τέλος της περιόδου
Ο Βεζένκοφ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων, ζήτησε αλλαγή κι έπιασε τη μέση του. 38.2" για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Βούλγαρος φόργουορντ πάει στα αποδυτήρια έχοντας 16 πόντους
4ο φάουλ του Ναν
1:55 για το τέλος της 3ης περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Τζόουνς
3:31 για το τέλος της 3ης περιόδου
Οσμάν και Ερνανγκόμεθ έχουν πολλά λεπτά να αγωνιστούν
5:14 για το τέλος της περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Ρογκαβόπουλο
παρατήρηση στον Τζόουνς, που μετά το κάρφωμα ήρθε σώμα με σώμα με τον Χέιζ-ντέιβις
4ο φάουλ του Χολμς!
Βολές για τον Τζόουνς
3ο φάουλ για τον Χολμς
8:13 για το τέλος της 3ης περιόδου
ξεκίνησε η τρίτη περίοδος
βρισκόμαστε λίγο πριν την επανέναρξη του αγώνα
Τα στατιστικά του πρώτου μέρους
Ολυμπιακός: 10/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές, 11 ριμπάουντ (7 αμυντικά - 4 επιθετικά), 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 3 λάθη
Παναθηναϊκός: 13/19 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 16 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 3 επιθετικά), 10 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ, 4 λάθη
«Είναι ντροπή η εικόνα μας σε άμυνα και επίθεση, παίζουν καλύτερα από εμάς και πρέπει να αντιδράσουμε», είπε ο Σάσα Βεζένκοφ στην κάμερα της ΕΡΤ πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια
Έφτασε τα 2 φάουλ ο Χολμς
16,1 δευτερα για το ημίχρονο
Βολές για τον Μιλουτίνοφ
ο Μόντε Μόρις δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό
1/13 τρίποντα ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής
Τάιμ άουτ και 54,9 για το ημίχρονο
Φάουλ και βολές για τον Ρογκαβόπουλο
3:06 για το ημίχρονο
Δεύτερο φάουλ του Ναν στο ματς
3:19 για το ημίχρονο
Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό
5:08 για το ημίχρονο
Έχασε και τις δυο βολές!
Φάουλ και βολές για τον Παπανικολάου
Στο +13 ο Παναθηναϊκός, η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα
Προειδοποίηση στον πάγκο του Παναθηναίκού για διαμαρτυρίες
Τάπα του Ρογκαβόπουλου σε τρίποντο του Φουρνιέ
Τάιμ άουτ και 7:23 πριν το ημίχρονο
Άστοχος ο Χέιζ-Ντέιβις
Άστοχος ο Φουρνιέ σε μακρινό τρίποντο
Κακή πάσα από τον Φουρνιέ
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
Άστοχος ο Ναν σε μακρινό τρίποντο
Έφτασε τους 12 πόντους ο Βεζένκοφ
Βολές για τον Βεζένκοφ
Στο ματς ο Χέιζ-Ντέιβις αλλά και ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό - Μέσα ο παπανικολάου για τον Ολυμπιακό
Άστοχος ο Οσμάν σε ντράιβ
Διαδοχικά αστοχα τρίποντα για Ολυμπιακό
Άστοχος σε τριποντο ο Βεζένκοφ
Τάπα του Μιλουτίνοφ στον Γκραντ και καλή άμυνα του Βεζένκοφ στον Οσμάν, στησυνέχεια
4:26 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Φάουλ ο Χολμς και βολές για Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός έχει 0/3 τρίποντα και έχει βρει σκορ μόνο με τον Βεζένκοφ
Τάιμ άουτ 4:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Άστοχος ο Ντόρσεϊ σε τρίποντο
Άστοχος ο Μιλουτινοφ
7:15 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Άστοχος ο Ναν υπό πίεση, για δίποντο
Τάπα του Χολμς στον Γουόκαπ και άστοχο τρίποντο για τον Ολυμπιακό
Άστοχος ο Βεζένκοφ σε τρίποντο, στο πρώτο σουτ του τελικού
Ο Παναθηναϊκός θα μπει στο ματς με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς
Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Τώρα η παρουσιάση του Ολυμπιακού
Η παρουσίαση των ομάδων - Πρώτος βγαίνει στο παρκέ ο Παναθηναϊκός
θυμίζουμε ότι το ματς είναι sold out
Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 31η “μάχη” Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα 51 χρόνια ου θεσμού
Η τελευταία φορά που βρέθηκαν να διεκδικούν τον τίτλο του θεσμού που κλείνει 51 χρόνια φέτος, ήταν πέρσι και πάλι στην Κρήτη, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Ολυμπιακού (79-75) και να του «σπάει» το σερί κατακτήσεων στο Κύπελλο Ελλάδας (3 διαδοχικοί)
Οι δυο «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας 13 φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις περισσότερες νίκες (9)
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, όντας πρωτοπόρος στην GBL και τη δεύτερη θέση της Euroleague, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι ενισχυμένος μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, αφού η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έδωσε νέα δυναμική στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν πήρε από νωρίς τη θέση του στον πάγκο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ακολούθησε λίγο αργότερα και πριν κάτσει στη δική του πλευρά, πήγε να χαιρετήσει τον ομόλογό του
Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8. Αυτοί θα είναι οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, ενώ κομισάριοι θα είναι οι Τέγα και Τζαμάκου
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Γουόκαπ
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χέιζ-Ντέιβις.
Στο ίδιο πέταλο οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
Στις εξέδρες οι αδερφοι Αγγελόπουλοι
Στις εξέδρες οι αδερφοι Αγγελόπουλοι
Αυτό είναι το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει νίκη και στις δυο «μάχες» που προηγήθηκαν
Ο Ολυμπιακός, ακολουθεί στη 2η θέση του πίνακα των κατακτήσεων με 12 συνολικά τρόπαια Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023 και 2024)
Ο Παναθηναϊκός είναι ο πολυνίκης του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με 21 τίτλους. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο στον θεσμό τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 και 2025).
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του θεσμού για 23η φορά στην ιστορία του ενώ ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ηρακλή με 91-61 πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό για 29η φορά στην ιστορία του
Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας το Μαρούσι με 91-76. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του Ηρακλή
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο ματς!