Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103: «Άλωσε» το ΣΕΦ μετά από «θρίλερ» στην παράταση και προκρίθηκε στους τελικούς του μπάσκετ γυναικών το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 103-93 (85-85) εκτός έδρας τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών και έφθασε στις 4 νίκες κόντρα στον “αιώνιο” αντίπαλο, παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς της διοργάνωσης.

Παρότι βρέθηκε να χάνει στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί κατάφερε να “λυγίσει” τον Ολυμπιακό και συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στο μπάσκετ γυναικών, παίρνοντας το διπλό και την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών.

Οι “πράσινες” έφεραν… τούμπα το ματς και προηγήθηκαν με 85-83 στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, αλλά οι “ερυθρόλευκες” ισοφάρισαν σε 85-85 και έτσι το… θρίλερ συνεχίστηκε στην παράταση, όπου όμως, ο Παναθηναϊκός “κυριάρχησε” πλήρως και έφθασε άνετα στο διπλό.

Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι το 4/4 επί του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν και πήρε το “εισιτήριο” για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό στη “μάχη” του τίτλου.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 46-43, 69-64, 85-85 (κ.α), 93-103

Τα στατιστικά στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γακούμπτσοβα (2 ασίστ), Νικολοπούλου 7 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρλάφτη 11 (1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ), Κριβάσεβιτς 13 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χριστινάκη 23 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Κολλάτου 11 (2/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Τζόνσον 14 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράμπερ 14 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη)

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν, Φιτζέραλντ 13 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 λάθη), Μπράουν 20 (1/1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη), Γαλανόπουλος 16 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Σπανού 17 (2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Κριμίλη 17 (5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πρινς 20 (14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ, 3 λάθη)