Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αγωνία με Νταβίντε Καλάμπρια, αποχώρησε με φορείο και κολάρο

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς ο Νταβίντε Καλάμπρια έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 87′ του ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και κολάρο.

Συγκεκριμένα, ο Νταβίντε Καλάμπρια τραυματίστηκε στον αυχένα, σε πέφτοντας άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο -με την πλάτη- μετά από εναέρια διεκδίκηση της μπάλας με τον Ποντένσε.

Από την πρώτη στιγμή ο Καλάμπρια έδειξε να πονά αρκετά και να ζαλίζεται με το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού να κάνει νόημα για αλλαγή, με τον Κώτσιρα λίγο αργότερα να παίρνει τη θέση του.