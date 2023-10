Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ντιέγκο Μαρτίνεθ, για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών επιβεβαιώθηκαν και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ επιλέγει να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, ενώ… 11αδάτος είναι και ο Ορτέγκα.

Παράλληλα, ο Σαντιάγκο Έσε τέθηκε νοκ-άουτ για το ντέρμπι λόγω προβλήματος τραυματισμού και ξεκίνησε αγώνα δρόμου για το ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης, με τη Γουέστ Χαμ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα – Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος, Φορτούνης, Ποντένσε – Μασούρας, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #slgr #OLYPAO #Stoiximan pic.twitter.com/fACjWXqlIN