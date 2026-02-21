Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αναχώρηση με αποθέωση για τους «πράσινους», τρεις ώρες νωρίτερα στο γήπεδο ο Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ολυμπιακό (21.02.2026, 20:00, Newsit.,gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας τον τίτλο στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού από το ξενοδοχείο, ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από περίπου 100 οπαδούς του “τριφυλλιού” που βρέθηκαν εκεί για να τους στηρίξουν.

Να αναφέρουμε ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν αναχώρησε με την αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός επέλεξε να πάει στο γήπεδο μόνος του τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του τελικού, για να προθερμανθεί καλύτερα.

Μάλιστα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήγε στο λάπτοπ του υπεύθυνου του γηπέδου και επέλεξε μόνος του την playlist που θέλει να ακούσει. Συγκεκριμένα, θέλησε να ακούσει κλασσική μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησης με τη μουσική να παίζει σε όλο το γήπεδο.