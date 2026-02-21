Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η απονομή του τροπαίου στους «πράσινους», Ναν και Γκραντ σήκωσαν την κούπα

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό (79-68) στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κατακτώντας το 22ο Κύπελλο μπάσκετ στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός έσπασε έτσι το αήττητο των 25 αγώνων του Ολυμπιακού στις εγχώριες διοργανώσεις και το αρνητικό του σερί (0/5) κόντρα στους “ερυθρόλευκους” και κατέκτησε για 2η σερί χρονιά το Κύπελλο.

Παράλληλα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέτυχε μία νίκη τεράστιας σημασίας από πλευράς ψυχολογίας ενόψει της δύσκολης συνέχειας στην Euroleague.

Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα και τους πανηγυρισμούς των παικτών στο παρκέ, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου, με τους παίκτες να παίρνουν τα μετάλλιά τους και τους Ναν και Γκραντ να σηκώνουν το τρόπαιο.

Πράσινα κομφετί και πανηγυρισμοί για το Παναθηναϊκό.