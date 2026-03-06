Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η ώρα του ντέρμπι της Euroleague και σε ποιο κανάλι μπορείτε να το δείτε

Το “αιώνιο” ντέρμπι του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη “μεγάλη” αναμέτρηση προερχόμενος από την ήττα απέναντι στη Ζάλγκιρις, αποτελέσματα που έριξε το ρεκόρ του στο 18-10. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΣΕΦ υπό καθεστώς έντονης βαθμολογικής πίεσης, μετά και την εντός έδρας ήττα του από την Παρί, που τον έφερε στο 16-13 και στη 10ή θέση της Euroleague.

Τα φετινά ντέρμπι “αιωνίων” που έχουν διεξαχθεί είναι τρία, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο Telekom Center Athens για 19η αγωνιστική της Euroleague (82-87), και να παίρνει επίσης το “ροζ φύλλο” στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της GBL (90-86). Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 79-68 στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

19.30: Αναντολού Εφές – Βιλεμπάν, NovaSports 4

21.00: Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου, NovaSports 5

21.15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, NovaSports Prime

21.30: Μπασκόνια – Παρί, NovaSports Start