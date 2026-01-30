Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ «ξαναζούν» τα ματς με Λεβερκούζεν, Πλζεν και Θέλτα σε Champions League και Europa League

Ημέρα κληρώσεων η σημερινή (30.01.2026) για τα playoffs σε Champions League και Europa League τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν, για μια θέση στους “16” του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Θέλτα, με στόχο την πρόκριση στους “16” του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Βικτόρια Πλζεν, στην ίδια φάση του Europa League.

Η κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (30.01.2026) στη Νιόν της Ελβετίας “προκάλεσε” κάτι σπάνιο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσουν ομάδες που είχαν συναντήσει και στη League Phase των διοργανώσεών τους!

Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20.01.2026) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους “ερυθρόλευκους” να επικρατούν με 2-0.

Ο Παναθηναϊκός συναντήθηκε με την Βικτόρια Πλζεν στις 11 Δεκεμβρίου, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, μένοντας στο 0-0., στο ματς του ΟΑΚΑ.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τη Θέλτα να τον νικάει με 3-1.

Τα ζευγάρια στα playoffs του Champions League

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Μπενφίκα – Ρεάλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Μπριζ – Ατλέτικο

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Τα ζευγάρια στα playoffs του Europa League

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας