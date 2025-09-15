Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κοντά σε sold out το παιχνίδι της Euroleague

«Εξαφάνισαν» τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε τα εισιτήρια για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τους οπαδούς του να σπεύδουν για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague.

Μπορεί οι δύο ομάδες να είναι προγραμματισμένο να αγωνιστούν στο ΣΕΦ μετά από σχεδόν 6 μήνες, αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού έδειξαν από νωρίς την… τρέλα τους και είναι πλέον θέμα χρόνου να ανακοινωθεί sold out στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο “αιώνιοι” του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα “μονομαχήσουν” στο ΣΕΦ για το δεύτερο γύρο της Euroleague στις 6 Μαρτίου 2026, αλλά σύμφωνα με την ενημέρωση από την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ, έχουν απομένει ελάχιστα εισιτήρια για τον αγώνα. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι sold out έχει ήδη υπάρξει και στο αντίστοιχο παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να εξαντλούν με τη σειρά τους τα εισιτήρια στη δική τους έδρα.

