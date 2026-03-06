Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμη μάχη «αιωνίων» στο ΣΕΦ για τη Euroleague

Η Euroleague μπήκε στην τελική της ευθεία μετά και το “παράθυρο” για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και η 30ή της αγωνιστική δίνει μια τεράστια μάχη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός “μονομαχούν” στο παρκέ του ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime, Newsit.gr) και αναμένεται να καθηλώσουν την μπασκετική Ευρώπη, για μια ακόμα φορά.

Ένα ντέρμπι “αιωνίων” σε κομβικό σημείο της σεζόν, με το βαθμολογικό κίνητρο να ανεβάζει κατακόρυφα τη σημασία του αποτελέσματος για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πέρα από το γόητρο που δίνει η νίκη σε ένα τέτοιο ματς.

Με ρεκόρ 18-10, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ντέρμπι προερχόμενος από ήττα απέναντι στη Ζάλγκιρις. Οι “ερυθρόλευκοι” παραμένουν σε θέση ισχύος στη μάχη της τετράδας και θέλουν να πετύχουν τον μεγάλο στόχο του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs, κάτι που καθιστά το ντέρμπι με τον “αιώνιο” αντίπαλο ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί δέκα νικών στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό! Η τελευταία επικράτηση του “τριφυλλιού” ήρθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, περίπου πριν πέντε χρόνια.

Τα φετινά ντέρμπι που έχουν διεξαχθεί είναι τρία, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο Telekom Center Athens για 19η αγωνιστική της Euroleague (82-87), και να παίρνει επίσης το “ροζ φύλλο” στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της GBL (90-86). Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 79-68 στον τελικό Κυπέλλου στο Ηράκλειο.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο ΣΕΦ, προερχόμενος από μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και υπό καθεστώς έντονης βαθμολογικής πίεσης. Με ρεκόρ 16-13, το “τριφύλλι” βρίσκεται στη 10η θέση της Euroleague και η παρουσία του στην post-season μόνο δεδομένη δεν είναι. Η εντός έδρας ήττα από την Παρί έφερε εκ νέου τον προβληματισμό στην ομάδα, αν και ο Εργκίν Αταμάν δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, ενόψει του ματς στο ΣΕΦ. Οι Βεζένκοφ και γουόκαπ έχουν τεθεί νοκ-άουτ από το ντέρμπι. Εξαιρετικά αμφίβολος παραμένει ο Μόντε Μόρις, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί με το γνωστό πρόβλημα στον αντίχειρα.

Στο “στρατόπεδο” των “πρασίνων”, ο Εργκίν Αταμάν έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν (ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε), ενώ και ο Ρισόν Χολμς -που ταλαιπωρήθηκε από ιγμορίτιδα- είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στις προπονήσεις και ανήμερα του αγώνα θα αποφασιστεί αν θα βρεθεί στη 12άδα, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Διαιτητές της σπουδαίας αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανός), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανός) και Σάσο Πέτεκ (Πολωνός).

