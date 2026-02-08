Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκός στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 20η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν νίκη για την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας και τους “πράσινους” να έχουν την ευκαιρία με διπλό να πλησιάσουν την πρώτη 4άδα.
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για την 20η αγωνιστική της Super League
Νέα κεφαλιά του Ταρέμι, αλλά αυτή τη φορά ήταν μαρκαρισμένος και η μπάλα κατέληξε εύκολα στον Λαφόν
Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ποντένσε από αριστερά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Από γύρισμα του Τετέι, ο Ταμπόρδα κέρδισε την μπάλα μετά και από μία κόντρα, για να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς!
Από γύρισμα του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να βάλει την προβολή
«Καυτή» ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να βάζουν «φωτιά» από την αρχή στο ματς
Εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού
Όλα έτοιμα πλέον για να αρχίσει το ντέρμπι
Ενός λεπτού σιγή τώρα στο Καραϊσκάκης
Λουλούδια και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που χειροκροτούνται στο Καραϊσκάκης
Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα αφήσουν λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 7 στο Καραϊσκάκης
Συγκίνηση τώρα στο Καραϊσκάκης, με video για τους νεκρούς της Θύρας 7 του Ολυμπιακού
Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βέλγος, Λάμπρεχτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Βέιρντ, Μόντενι και στο VAR τους επίσης Βέλγους, Βερμπούμεν και Χουΐ
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Γιαζίτζι
Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κάτρης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Χάβι Ερνάντες, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς
Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί
Στα αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την έκπληξη με δίδυμο Ελ Κααμπί - Ταρέμι στην επίθεση του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει βασικούς τους Ταμπόρδα και Αντίνο
Ο Ολυμπιακός δίνει "μάχη" για την κορυφή, με 46 βαθμούς στη Super League, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω, με 29 βαθμούς και "παλεύει" να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το "αιώνιο" ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ