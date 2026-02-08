Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για την 20η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκός στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 20η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν νίκη για την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας και τους “πράσινους” να έχουν την ευκαιρία με διπλό να πλησιάσουν την πρώτη 4άδα.