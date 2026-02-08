Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live για την 20η αγωνιστική της Super League

Μεγάλο ματς στο «Καραϊσκάκης» με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να «καίγονται» για τους τρεις βαθμούς
Ο Ταμπόρδα πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στον Ολυμπιακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκός στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 20η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν νίκη για την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας και τους “πράσινους” να έχουν την ευκαιρία με διπλό να πλησιάσουν την πρώτη 4άδα.

21:18 | 08.02.2026
15'

Νέα κεφαλιά του Ταρέμι, αλλά αυτή τη φορά ήταν μαρκαρισμένος και η μπάλα κατέληξε εύκολα στον Λαφόν

21:17 | 08.02.2026
11'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ποντένσε από αριστερά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:14 | 08.02.2026
7'

Από γύρισμα του Τετέι, ο Ταμπόρδα κέρδισε την μπάλα μετά και από μία κόντρα, για να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς!

21:14 | 08.02.2026
Μετράει το γκολ!
21:09 | 08.02.2026
Γκολ για τον Παναθηναϊκό! Δείχνει οφσάιντ ο βοηθός!
21:08 | 08.02.2026
2'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Από γύρισμα του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να βάλει την προβολή

21:07 | 08.02.2026

«Καυτή» ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να βάζουν «φωτιά» από την αρχή στο ματς

21:07 | 08.02.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι!
21:06 | 08.02.2026

Εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:05 | 08.02.2026

Όλα έτοιμα πλέον για να αρχίσει το ντέρμπι

21:04 | 08.02.2026

Ενός λεπτού σιγή τώρα στο Καραϊσκάκης

21:02 | 08.02.2026

Λουλούδια και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που χειροκροτούνται στο Καραϊσκάκης

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:01 | 08.02.2026

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα αφήσουν λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 7 στο Καραϊσκάκης

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:01 | 08.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:00 | 08.02.2026

Συγκίνηση τώρα στο Καραϊσκάκης, με video για τους νεκρούς της Θύρας 7 του Ολυμπιακού

20:59 | 08.02.2026

Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο

20:56 | 08.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βέλγος, Λάμπρεχτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Βέιρντ, Μόντενι και στο VAR τους επίσης Βέλγους, Βερμπούμεν και Χουΐ

20:55 | 08.02.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Γιαζίτζι

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κάτρης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Χάβι Ερνάντες, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς

20:54 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο

20:54 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

20:52 | 08.02.2026

Στα αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την έκπληξη με δίδυμο Ελ Κααμπί - Ταρέμι στην επίθεση του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει βασικούς τους Ταμπόρδα και Αντίνο

20:48 | 08.02.2026

Το σημερινό "αιώνιο" ντέρμπι γίνεται πάντως σε μία ημέρα μνήμης για τον Ολυμπιακό

Θύματα θύρας 7
Θύρα 7: 45 χρόνια από την απώλεια 21 ψυχών – Η μαύρη επέτειος του ελληνικού ποδοσφαίρου
8 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο
20:47 | 08.02.2026

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, θέλει να εκμεταλλευτεί την ήττα του Λεβαδειακού για να τον... απειλήσει για την 4η θέση της Super League, που οδηγεί και στα πλέι οφ για τον τίτλο και την Ευρώπη

ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Του έσπασε το αήττητο και πήρε νίκη 8άδας στη Super League
Οι δυο ομάδες θα τα “ξαναπούν” την προσεχή Τετάρτη (11.02.2026, 17:00, newsit.gr) στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου betsson
20:46 | 08.02.2026

Ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη θέση μετά τη νίκη της ΑΕΚ και έτσι "καίγεται" για το... τρίποντο κόντρα στον Παναθηναϊκό

ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Η Ένωση πέρασε από το «μπλόκο» των Σερρών με «πάρτι» στο δεύτερο ημίχρονο
Ο Ούγγρος επιθετικός σκόραρε για δεύτερη σερί αγωνιστική - Πρώτο γκολ του Γκρούγιτς με τα κιτρινόμαυρα - Και τα τέσσερα τέρματα της Ένωσης στο δεύτερο ημίχρονο
20:45 | 08.02.2026

Ο Ολυμπιακός δίνει "μάχη" για την κορυφή, με 46 βαθμούς στη Super League, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω, με 29 βαθμούς και "παλεύει" να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας

20:44 | 08.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το "αιώνιο" ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

20:44 | 08.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
