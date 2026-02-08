Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Η Ένωση πέρασε από το «μπλόκο» των Σερρών με «πάρτι» στο δεύτερο ημίχρονο

Δεν έπεσε στην “παγίδα” του Πανσερραϊκού. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων, στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι Βάργκα (2 γκολ), Μαρίν (πέναλτι) και Γκρούγιτς σκόραραν στην επανάληψη και της έδωσαν το πολύτιμο “διπλό” (0-4), επαναφέροντάς την στις νίκες στη Super League. Μεγάλο ματς από τον Κοϊτά, που κέρδισε και το πέναλτι της Ένωσης.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, σύσσωμη η ΑΕΚ βρέθηκε σε θέση επίθεσης, αναγκάζοντας τον Πανσερραϊκό να έχει ξεκάθαρα αμυντικό προσανατολισμό, έχοντας όλους του τους παίκτες μπροστά από τη μεγάλη του περιοχή. Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Κοϊτά και Ρότα, κυκλοφόρησαν την μπάλα, ενώ ο Ελίασον έψαξε με σέντρες τον Βάργκα.

Ο Πανσερραϊκός έπαιξε με 5-4-1, η ΑΕΚ “κατασκήνωσε” έξω από την περιοχή του, αλλά δυσκολεύτηκε να μπει με αξιώσεις, έχοντας κάποια σουτ με Κοϊτά και Μαρίν. Στο 23′ ο Μουκουντί υπό πίεση δεν μπόρεσε να εκτελέσει από την μικρή περιοχή, ενώ στη συνέχεια η κεφαλιά του Ελίασον ήταν αδύναμη. Ο Καμερουνέζος αμυντικός φώναξε για πέναλτι αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι.

Ο Πανσερραϊκός απέκτησε “σφυγμό” από το 25 και μετά. Μάλιστα, στο 30′ είχε την πρώτη του καλή στιγμή, από λάθος της ΑΕΚ. Μετά το λάθος γύρισμα του Ρότα ο Κάλινιν προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα και να περάσει τον Στρακόσα, με τον τερματοφύλακα της Ένωσης να βγαίνει έγκαιρα και να διώχνει “νόμιμα”. Η Ένωση δεν βρήκε τρόπο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, άρχισε να βγάζει κι άλλες σέντρες προς τον Βάργκα, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων άντεξε, με το ματς να φτάνει στην ανάπαυλα.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε την πρώτη του αλλαγή στο ματς, βάζοντας τον Πήλιο στη θέση του Πενράις, που δεν μπόρεσε να βοηθήσει επιθετικά, ενώ στην άμυνα είχε θέματα κόντρα σε Ριέρα και Λύραντζη.

Ο προπονητής της ΑΕΚ πέρασε λίγο μετά τον Μάνταλο, στη θέση του Πινέδα, με την Ένωση να φτάνει στο επόμενο λεπτό (55′) στο 0-1. Ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ, ο Βίντα δεν πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά, αλλά ο Βάργκα πήρε καλή θέση στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η φάση εξετάστηκε για πιθανό οφσάιντ, αλλά βγήκε “καθαρή”. Λίγο μετά, ο Τσομπανίδης έκανε επέμβαση σε δυνατό σουτ του Κοϊτά.

Οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στη συνέχεια, με την Ένωση να ενισχύεται μεσοεπιθετικά με τους Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο. Ο ρυθμός του αγώνα, έπεσε για αρκετά λεπτά, με την ΑΕΚ όμως να ανεβάζει και πάλι “στροφές” και να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 72′. Ο Γκατσίνοβιτς μπήκε στην περιοχή αλλά δεν πάσαρε τη στιγμή που έπρεπε στον Κοϊτά, ενώ το σουτ του Ζοάο Μάριο στη συνέχεια κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Δυο λεπτά μετά, ο Κοϊτά έφυγε από αριστερά στον χώρο, μπήκε στην περιοχή του Πανσερραϊκού, σούταρε αλλά ήταν άστοχος!

Στο 86′ ο Κοϊτά πήρε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, απέφυγε έναν αντίπαλο -δέχθηκε από πίσω μαρκάρισμα στη γάμπα- και εκτέλεσε αλλά η προσπάθειά του κόντραρε. Ο Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο να δει το συγκεκριμένο μαρκάρισμα εντός της μεγάλης περιοχής, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι και τον Μαρίν να εκτελεί εύστοχα για το 0-2. Ο Βολνέι -που έκανε την παράβαση-είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τον Πανσερραϊκό με δέκα παίκτες.

Με τη συμπλήρωση 91 λεπτών αγώνα, ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Γκρούγιτς, με τον Σέρβο μέσο να… βρίσκει δίχτυα. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο πήρε την κεφαλιά και έκανε το 0-3.

Το 0-4 διαμορφώθηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά από κάθετη του Ζοάο Μάριο, ο Βάργκα μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον Τσομπανίδη και σκόραρε προ κενής εστίας, σημειώνοντας το 2ο του γκολ στην αναμέτρηση και τρίτο συνολικά με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Κορωνάς, Στεφανής

4ος: Μόσχου

VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης