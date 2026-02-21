Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Μέσα και ο Ταϊρίκ Τζόουνς για τους Πειραιώτες, έμεινε εκτός ο Άλεκ Πίτερς

Ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” απόψε (21/02/26, 20:00, Live για το Newsit.gr) με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη και ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα βρίσκεται κανονικά στη 12άδα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεπέρασε το μικροτραυματισμό που του στέρησε τη συμμετοχή στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και θα δώσει το “παρών” στη μεγάλη “μάχη” με τον Παναθηναϊκό στον τελικό, όπως και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα στο δάχτυλο του χεριού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε και τον Ντόντα Χολ για την 6άδα των ξένων που δικαιούται στο συγκεκριμένο ματς, αποφασίζοντας να “κόψει” τους Άλεκ Πίτερς και Φρανκ Νιλικίνα από τη 12άδα.

Η 6άδα των ξένων: Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.