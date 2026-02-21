Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Μπαρτζώκας και Αταμάν είχαν θερμή αγκαλιά πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας

Όμορφη εικόνα από τους δύο προπονητές πριν την κρίσιμη μάχη τίτλου
Γιώργιος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν
Η αγκαλιά του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Εργκίν Αταμάν

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε θερμή αγκαλιά με τον Εργκίν Αταμάν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Ο Εργκίν Αταμάν βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και μόλις ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μπήκε στο παρκέ κατευθύνθηκε προς τον Τούρκο προπονητή, με τους δύο τους να έχουν μία ζεστή χειραψία και αγκαλιά.

 

Οι δύο ομάδες δίνουν το πρώτο φετινό παιχνίδι που θα δώσει τίτλο, καθώς ο Ο Ολυμπιακός που πήρε το Super Cup δεν αντιμετώπισε τους πράσινους στον τελικό της διοργάνωσης.

Αθλητικά
