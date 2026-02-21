Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ από την 6άδα των ξένων

Με έναν “καθαρό” σέντερ, αλλά και όλα τα “αστέρια” του διαθέσιμα, θα αγωνιστεί απόψε (21/02/26, 20:00, Live για το Newsit.gr) ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό, στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να “κόψει” τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ από την 6άδα των ξένων για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και με δεδομένο ότι εκτός είναι και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, τη θέση των “ψηλών” θα καλύψουν οι Ρισόν Χολμς και Ντίνος Μήτογλου, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επιλέγεται σε χαμηλά σχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα έχει κανονικά και τον Χέιζ Ντέιβις στη 12άδα του, γεγονός που έφερε τον Τι Τζέι Σορτς εκτός της 6άδας των ξένων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς.