Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ από την 6άδα των ξένων

Οι επιλογές του προπονητή του «τριφυλλιού» για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Τι Τζέι Σορτς
Ο Τι Τζέι Σορτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Με έναν “καθαρό” σέντερ, αλλά και όλα τα “αστέρια” του διαθέσιμα, θα αγωνιστεί απόψε (21/02/26, 20:00, Live για το Newsit.gr) ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό, στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη. 

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να “κόψει” τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ από την 6άδα των ξένων για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και με δεδομένο ότι εκτός είναι και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, τη θέση των “ψηλών” θα καλύψουν οι Ρισόν Χολμς και Ντίνος Μήτογλου, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επιλέγεται σε χαμηλά σχήματα.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα έχει κανονικά και τον Χέιζ Ντέιβις στη 12άδα του, γεγονός που έφερε τον Τι Τζέι Σορτς εκτός της 6άδας των ξένων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
182
173
134
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo