Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Κένεθ Φαρίντ πήγε στα αποδυτήρια με διάσειση

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τους “πράσινους” να χάνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, τον Κένεθ Φαρίντ με τραυματισμό.

Λίγα λεπτά μετά την πρώτη παρουσία του στο παρκέ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ο Κένεθ Φαρίντ άρχισε να ζαλίζεται και πήγε στα αποδυτήρια, για να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ του γηπέδου.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν αισθανόταν καλά και ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί στη συνέχεια του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει εκτός και τον Ματίας Λεσόρ στους “ψηλούς”.